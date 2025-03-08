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محليات

بهية الحريري: المرأة اللبنانية مواطنة شريكة في المسؤولية والإنتاج ورائدة في كلّ مجال

2025-03-08 | 12:49
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بهية الحريري: المرأة اللبنانية مواطنة شريكة في المسؤولية والإنتاج ورائدة في كلّ مجال
بهية الحريري: المرأة اللبنانية مواطنة شريكة في المسؤولية والإنتاج ورائدة في كلّ مجال

قالت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة النائبة السابقة بهية الحريري في بيان: "إنّ من حق المرأة اللبنانية في اليوم العالمي للمرأة أن تكون في مقدمة الاهتمامات الرسمية.. والأهلية.. والإعلامية.. وتكريم المرأة اللبنانية حدث وطني جامع في صلب أولويات عملية إعادة البناء والنهوض الوطني.. (ونساء لبنان) ليسوا فئة هامشية.."

واضافت : "المرأة اللبنانية مواطنة شريكة في المسؤولية والإنتاج في الحقل.. والمعمل.. والخدمات.. والتعليم.. والمؤسسات العامة الإدارية والعسكرية والامنية.. والدبلوماسية.. والقطاع الخاص.. ورائدة في كلّ مجال واختصاص وشريكة في التضحية والإنجاز.. وتجرعت المرارة الوطنية مع كل أبناء لبنان الأحباء والأعزاء.."

وتابعت الحريري: "المرأة اللبنانية هي الأم والأخت والزميلة في البرلمان والحكومة.. وإنني أثني على كلمة دولة الرئيس نواف سلام في يوم المرأة العالمي.. وأحيي كلّ وسائل الإعلام والجمعيات التي بادرت إلى إحياء يوم المرأة العالمي في لبنان..".

بهية الحريري: المرأة اللبنانية مواطنة شريكة في المسؤولية والإنتاج ورائدة في كلّ مجال

محليات

بهية الحريري

يوم المراة

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