بهية الحريري: المرأة اللبنانية مواطنة شريكة في المسؤولية والإنتاج ورائدة في كلّ مجال

واضافت : "المرأة اللبنانية مواطنة شريكة في المسؤولية والإنتاج في الحقل.. والمعمل.. والخدمات.. والتعليم.. والمؤسسات العامة الإدارية والعسكرية والامنية.. والدبلوماسية.. والقطاع الخاص.. ورائدة في كلّ مجال واختصاص وشريكة في التضحية والإنجاز.. وتجرعت المرارة الوطنية مع كل أبناء لبنان الأحباء والأعزاء.."

وتابعت الحريري: "المرأة اللبنانية هي الأم والأخت والزميلة في البرلمان والحكومة.. وإنني أثني على كلمة دولة الرئيس نواف سلام في يوم المرأة العالمي.. وأحيي كلّ وسائل الإعلام والجمعيات التي بادرت إلى إحياء يوم المرأة العالمي في لبنان..".