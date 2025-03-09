رامي عبد الرحمن: ما يحصل في سوريا اليوم تطهير طائفي

شدد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن في اتصال مع الجديد على ان ما يحصل في سوريا تطهير طائفي وجريمة حرب وإبادة جماعية