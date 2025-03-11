اكلة لذيذة وسفرة شهية مع الشيف انطوان وضيف الحلقة ايلي الراعي .. تابعوا الشيف انطوان عنا الآن على الجديد

السفير المصري علاء موسى بعد انتهاء اجتماع الخماسية: ناقشنا مع الرئيس بري ما يحدث في سوريا وهناك إجماع على أن الاستقرار في سوريا سينعكس إيجاباً على الدول المجاورة ونحن نسعى للحد من التوترات في ال