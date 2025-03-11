الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
19
o
البقاع
19
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
2025-03-10
قرار بحق الدولة اللبنانية.. زياد عيتاني يتحدث مجدداً عن قضيته
2025-03-10
"باب مفتوح" يتسبب بوقوع طائرة! (فيديو)
2025-03-10
من أموال الملوثين.. حملة تشجير حول نهر الليطاني (فيديو)
2025-03-09
سكان من الساحل السوري يلجأون نحو قاعدة حميميم الروسية (فيديو)
2025-03-08
علم فلسطين والكوفية على ساعة بيغ بن (فيديو)
محليات
مراسل الجديد: اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في قصر بعبدا
2025-03-11 | 08:58
A-
A+
مراسل الجديد: اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في قصر بعبدا
مقالات ذات صلة
بدء الاجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المكلّف في قصر بعبدا
اجتماع بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا
مراسل الجديد: بدء اجتماع سفراء اللجنة الخماسية برئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا
مراسل الجديد: اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في قصر بعبدا
محليات
الجديد:
اجتماع
الجمهورية
ورئيس
الحكومة
بعبدا
العودة الى الأعلى
توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الحكمة وOMT
إجتماع أمني في الناقورة.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
اقرأ ايضا في محليات
10:20
مراسل الجديد: من المنتظر أن يطلق العدو الإسرائيلي سراح 6 أسرى لبنانيين بعد قليل من رأس الناقورة حيث توجهت سيارات الصليب الأحمر الدولي لتسلمهم
10:20
مراسل الجديد: من المنتظر أن يطلق العدو الإسرائيلي سراح 6 أسرى لبنانيين بعد قليل من رأس الناقورة حيث توجهت سيارات الصليب الأحمر الدولي لتسلمهم
10:18
وزارة الصحة: غارة العدو الإسرائيلي على وادي فرون أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن
10:18
وزارة الصحة: غارة العدو الإسرائيلي على وادي فرون أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن
09:52
المبعوثة الأميركية مورغان اورتاغوس في حديث خاص لـ "الجديد" بعد قليل
09:52
المبعوثة الأميركية مورغان اورتاغوس في حديث خاص لـ "الجديد" بعد قليل
يحدث الآن
عربي و دولي
11:13
مكتب نتنياهو: اتفاق على تشكيل مجموعات عمل مع أميركا وفرنسا ولبنان لحل مسألة الحدود
خاص الجديد
11:03
أورتاغوس لـ "الجديد": مسؤولية إعادة الإعمار تقع على عاتق الدولة وليس "الحزب" (فيديو)
خاص الجديد
10:47
اورتاغوس لـ "الجديد": على الدولة اللبنانية إعادة اعمار جنوب لبنان وليس حزب الله
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
10:37
أورتاغوس لـ "الجديد": أطلقنا مجموعات عمل دبلوماسية ستعمل على حل المشكلات بين لبنان وإسرائيل كالخط الازرق وغيره وإنني متفائلة باتفاق لحل قضية النقاط الخمس
2025-02-07
وزير يرد على اورتاغوس: "وقحة والحزب أذل عصابتك"!
10:11
شيماء سيف تكشف "كذبة" زوجها عليها بعد الزواج
04:39
الأعنف منذ بدء الحرب... هجوم أوكراني بمئات المسيرات
2025-01-27
لأول مرة.. الكشف عن عدد أسرى "حزب الله" لدى إسرائيل
2025-03-10
الرئيس احمد الشرع يعزي الكاتبة والناشطة السورية هنادي زحلوط بعد مقتل ثلاثة من اخوتها
بالفيديو
بالفيديو
14:04
مقدمة النشرة المسائة 10-03-2025
2025-03-10
بعد احداث الساحل السوري .. فنانة سورية تنفعل في الشارع وتناشد: ما تشمّتوا بشار فينا
2025-03-10
حان الآن موعد آذان المغرب في التوقيت المحلي لمدينة بيروت
2025-03-09
مقدمة النشرة المسائية 09-03-2025
2025-03-09
حان الآن موعد آذان المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت
2025-03-09
رامي عبد الرحمن: ما يحصل في سوريا اليوم تطهير طائفي
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
فن
11:43
انباء عن زواج ابن ايلي صعب من خطيبته الاردنية سرا
فن
11:43
انباء عن زواج ابن ايلي صعب من خطيبته الاردنية سرا
محليات
11:49
نائب رئيس الحكومة: لا طلب رسمي لإنهاء حزب الله سياسياً
محليات
11:49
نائب رئيس الحكومة: لا طلب رسمي لإنهاء حزب الله سياسياً
فن
12:56
ممثلة لبنانية تساند نور علي بعد تعرضها للتهديد في الساحل السوري
فن
12:56
ممثلة لبنانية تساند نور علي بعد تعرضها للتهديد في الساحل السوري
محليات
06:44
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق دير الزهراني - رومين
محليات
06:44
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق دير الزهراني - رومين
خاص الجديد
13:37
في النشرة بعد قليل: إمارة داعش بلبنان
خاص الجديد
13:37
في النشرة بعد قليل: إمارة داعش بلبنان
محليات
08:01
"القوات": متري ألحق ضررًا فادحًا بصورة الحكومة
محليات
08:01
"القوات": متري ألحق ضررًا فادحًا بصورة الحكومة
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025