عن التطبيع.. لبنان يؤكد: المسألة غير مطروحة(الشرق الأوسط)

وقال مصدر رسمي لبناني لـ"

" إن هذا الأمر غير مطروح بالنسبة للبنان، مشدداً على أن مهام اللجنة الخماسية التي تشكلت بعد الحرب الأخيرة، "أمنية وليست سياسية"، وهي تتلخص بتنفيذ القرار 1701.

وأوضح المصدر أن مهمة اللجنة محصورة بالإشراف على تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الحدودية الخمس التي لا تزال تحتلها القوات الإسرائيلية، وتحديد النقاط الحدودية الـ13 المتنازع عليها، فضلاً عن إطلاق المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل.