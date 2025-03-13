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محليات

الرئيس عون: الأساس هو استعادة الثقة بلبنان داخلياً وخارجياً

2025-03-13 | 07:48
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الرئيس عون: الأساس هو استعادة الثقة بلبنان داخلياً وخارجياً
الرئيس عون: الأساس هو استعادة الثقة بلبنان داخلياً وخارجياً

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في مستهل الجلسة الوزارية، أنه "لقد وقّعنا في الجلسة الماضية على موازنة العام 2025، وأتمنى على وزير المال أن يراقب النفقات بالاستعانة بالمادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، وأن يقدّم الى الحكومة تقريراً عن وضع النفقات كل 3 اشهر".

وأشار الرئيس عون إلى أنه "تمّ تشكيل لجنة برئاسة وزير المال، وعضوية وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان بالإنابة، ومستشارين اثنين، بالإضافة الى مستشارة رئيس الحكومة السيدة لميا مبيض، لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أن "وفد صندوق النقد الدولي ركز خلال اللقاء معه في بعبدا، على أهمية وضرورة التوصل الى برنامج مع الصندوق قبل حلول الصيف، بالتعاون مع جميع السلطات والجهات المعنية في لبنان".

ولفت إلى أن "الأساس هو استعادة الثقة بلبنان، داخلياً وخارجياً، والتي تتطلب اصلاح الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية وغيرها"، مشيراً إلى أن "وفد صندوق النقد أكد ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان، وأن يكون لوزارة المال مركز موحد لجميع اقسام الوزارة، داتا سنتر".

وأضاف: "شدّد وفد صندوق النقد الدولي على إقرار قانونَين، الأول قانون السرية المصرفية الذي يحتاج الى تعديلات إضافية بعد التعديلات التي لحقت به مؤخراً، والثاني هو قانون إعادة هيكلة المصارف".

وأشار رئيس الجمهورية، في حديثه عن الأحداث الأخيرة في سوريا، إلى أن "الأجهزة الأمنية ووزارتي الداخلية والدفاع تتابع التطورات بشكل مستمر، حفاظاً على أعلى درجات الجهوزية والاستعداد".

وتابع: "تمّ الإفراج عن أربعة أسرى لبنانيين كانت إسرائيل قد احتجزتهم خلال الحرب الأخيرة، واليوم أُطلق سراح الأسير الخامس، وذلك نتيجة المفاوضات غير المباشرة".
 
الرئيس عون: الأساس هو استعادة الثقة بلبنان داخلياً وخارجياً

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