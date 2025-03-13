افتتاح متحف القرآن الكريم في حي حراء الثقافي بمكة المكرمة (فيديو)

افتتاح متحف القرآن الكريم في حي حراء الثقافي بمكة المكرمة
افتتح متحف مخصص للقرآن الكريم في منطقة حِراء الثقافية بمكة المكرمة، حيث يضم المتحف نسخا قديمة من المصحف، ومخطوطات نادرة، وعروضاً بصرية. pic.twitter.com/A9iuULK3k4
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 13, 2025
افتتاح متحف القرآن الكريم في حي حراء الثقافي بمكة المكرمة
افتتح متحف مخصص للقرآن الكريم في منطقة حِراء الثقافية بمكة المكرمة، حيث يضم المتحف نسخا قديمة من المصحف، ومخطوطات نادرة، وعروضاً بصرية. pic.twitter.com/A9iuULK3k4
يعتذر قائد الجيش العماد رودولف هيكل عن عدم تقبُّل التهاني بسبب الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد شاكرًا كل من أبدى تضامنه الصادق تجاه المؤسسة العسكرية.