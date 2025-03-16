حزب الله يدين العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن

أدان حزب الله العدوان الأميركي – البريطاني على اليمن، الذي استهدف أحياءً سكنية في ‏العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.

وقال في بيان: "يأتي ‏هذا العدوان في محاولة يائسة لثني هذا الشعب الأبي عن مواصلة مساندته البطولية للشعب الفلسطيني، ‏واستمرار ضغطه لرفع الحصار الجائر عن غزة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية".





أضاف: "إنّ استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية في اليمن يكشف مجدّداً عن الوجه الحقيقي والقبيح للإدارة ‏الأميركية، التي تُمارس الإرهاب والبلطجة بحق الشعوب المناهضة لسياستها الاستكبارية في المنطقة ‏والعالم. ويُعد هذا العدوان الهمجي جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، ويتلاقى ‏مع ما تتعرض له غزة ولبنان وسوريا والمنطقة من عدوان إسرائيلي بغطاء أميركي".‏



تابع البيان: "إن الشعب اليمني المقاوم، الذي سطّر بدماء شهدائه ملاحم بطولية في دعم القضية الفلسطينية ‏ومساندة غزة المحاصرة، وبمواقف قيادته الحكيمة والشجاعة، لن يتراجع أمام هذا العدوان الجبان، بل ‏سيواصل دوره المشرف في الدفاع عن قضايا الأمة، ولن يزيده ذلك إلا إصراراً وثباتاً رغم استمرار ‏الحصار الظالم عليه".‏



وأكمل: "إننا في حزب الله، إذ نؤكد تضامننا الكامل مع اليمن العزيز الشجاع، قيادةً وشعباً، فإننا ندعو جميع ‏شعوب العالم الحرّة، وكل قوى المقاومة في منطقتنا والعالم، إلى التكاتف والوقوف صفاً واحداً في ‏مواجهة المشروع الأميركي – الصهيوني الذي يستهدف دول وشعوب أمتنا. كما ندعو إلى رفع الصوت ‏عاليًا أمام الصمت العربي والدولي، وعجز المؤسسات الدولية المستسلمة للإدارة الأميركية الجائرة".‏