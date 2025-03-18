الرئيس سلام: آلية التعيينات الخميس ونحضر لمؤتمر عام للإستثمار في الخريف

أكّد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، "العمل على التحضير لعقد مؤتمر عام للاستثمار في الخريف المقبل في بيروت، لاعادة لبنان على خارطة الاهتمام العربي والدولي"، لافتًا إلى أنّ "العمل مستمر لرفع حظر سفر المواطنين السعوديين الى لبنان ورفع الحظر عن الصادرات اللبنانية الى السعودية".

كلام الرئيس سلام جاء خلال لقائه في السراي الحكومي، وفداً من مجلس الاعمال اللبناني- السعودي برئاسة رؤوف ابو زكي.



واشار رئيس الحكومة إلى أنّه "سمع كل الحرص من المسؤولين الخليجيين لا سيما من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ورئيس وزراء قطر محمد بن عبدالرحمن على دعم لبنان بالاستثمارات والمجالات المختلفة مع حرصهم الشديد على تطبيق الإصلاحات".



وشدد على أن "الاصلاح القضائي هو المدخل الأساس في طريق الاصلاح الشامل لحماية المستثمرين واللبنانيين"، مؤكدا "أولوية انجاز الاصلاح الاقتصادي والمالي"، مشيرا الى العمل على تسهيل كل الأجراءات الادارية لانشاء الشركات والمؤسسات من خلال اطلاق مشروع لمكننة الادارة عبر وزارة شؤون التكنولوجيا".



وأعلن سلام أن "الحكومة ستقر آلية جديدة للتعيينات يوم الخميس المقبل"، مشددا على "اهمية اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لمواكبة ملف الحدود ومكافحة التهريب على المعابر غير الشرعية وتعزيز الامن والاستقرار".



بعد اللقاء، قال ابو زكي: "كانت لنا فرصة لنحيط رئيس الحكومة علما بأن اتحاد غرف السعودية أبلغنا خلال زيارتنا الأخيرة إلى الرياض، بأنه أخذ علما بضرورة تكوين مجلس الأعمال السعودي- اللبناني من الجانب السعودي، لان مجلس الأعمال من الجانب اللبناني قائم ولكن بسبب الظروف التي كانت سائدة كان معطلا، فالآن انطلقت العجلة والأخوة في السعودية هم طلبوا واقترحوا أن يعقد اجتماع مجلس الأعمال المشترك في بيروت في شهر حزيران المقبل، وأن تكون أول نشاطات هذا المجلس انعقاد ملتقى اقتصادي سعودي- لبناني في بيروت، كما كان يحصل في السابق، لانه كان هناك ملتقيات سعودية لبنانية تنعقد بالتناوب بين البلدين وهذا مؤشر إيجابي، وعندما تكتمل الإجراءات ويتم رفع الحظر عن سفر الأخوة السعوديين إلى لبنان ورفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى السعودية، ستنطلق العجلة على نطاق واسع".



وقال: "نحن نتوقع انفراجاً واسعاً في المرحلة المقبلة، وأن يشهد لبنان صيفا واعدا بمجيء الأخوة السعوديين والخليجيين عامة".



واستقبل سلام السفير القطري في لبنان الشيخ محمد بن حمد آل ثاني. وتم عرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.



واستقبل سلام سفير الصين في لبنان تشيان مينجيان الذي نقل لرئيس الحكومة رسالة تهنئة من رئيس مجلس الدولة في الصين لي تشيانغ، اكد فيها "حرص الصين على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات".



وخلال اللقاء، اعلن السفير تشيانغ "قرار حكومة بلاده رفع حظر سفر الصينيين الى لبنان، واستمرار دعمها للبنان على مختلف الأصعدة".



والتقى رئيس الحكومة المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله واطلع منه على الاوضاع الامنية في البلاد ، وهنأه بتعييه بمنصبه الجديد.



كما التقى سلام وفداً من اتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير "جمعية ارادة" برئاسة عبد السميع الشريف في حضور النائب ياسين ياسين.