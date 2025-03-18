وزير الطاقة والمياه استقبل وفداً من نقابات المحروقات والمحطات

وقد قدم الوفد التهنئة للوزير صدي بمناسبة تسلمه المنصب، وتمنوا له النجاح في مهامه المستقبلية. كما تم خلال الاجتماع مناقشة أوضاع المحطات والمشاكل المتعلقة بقطاع المحروقات، وخاصةً موضوع الجعالة. وقد اتفق الجميع، من الوزير إلى النقابات، على أهمية التعاون المشترك في معالجة هذه القضايا من أجل تحسين الوضع الراهن.



وقد أظهر الاجتماع توافقاً بين الأطراف على ضرورة تكثيف الجهود من أجل إيجاد حلول فعّالة لمشاكل القطاع، بما يعود بالفائدة على جميع المعنيين والمواطنين