وزير الطاقة والمياه استقبل وفداً من نقابات المحروقات والمحطات
زار وفد من نقابة موزعي المحروقات ونقابة المحطات وزير الطاقة والمياه، جو صدي، حيث ضم الوفد ممثل موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا، وأمين سر نقابة المحطات، حسن جعفر، بالإضافة إلى الأعضاء: سامي ياسين، سهيل الددا، شربل الكيك، فيصل الحجاوي، وحسين عبد الخالق.
وقد قدم الوفد التهنئة للوزير صدي بمناسبة تسلمه المنصب، وتمنوا له النجاح في مهامه المستقبلية. كما تم خلال الاجتماع مناقشة أوضاع المحطات والمشاكل المتعلقة بقطاع المحروقات، وخاصةً موضوع الجعالة. وقد اتفق الجميع، من الوزير إلى النقابات، على أهمية التعاون المشترك في معالجة هذه القضايا من أجل تحسين الوضع الراهن.
وقد أظهر الاجتماع توافقاً بين الأطراف على ضرورة تكثيف الجهود من أجل إيجاد حلول فعّالة لمشاكل القطاع، بما يعود بالفائدة على جميع المعنيين والمواطنين