مراسل الجديد: اشتباكات متقطعة تدور في منطقة حوش السيد علي الحدودية حيث يرد الجيش اللبناني على مصادر النيران من الجانب السوري وتحلق طائراته الإستطلاعية في الأجواء

نعيم برجاوي - في ظل الحرب التي عاشها اللبنانيون طيلة 66 يوماً، شكلت الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي ضغطاً إضافياً على المواطنين، بحيث كانت مصدراً للقلق، التحريض، وزعزعة المجتمع وإضعافه.

على مدى نحو شهرين استطاعت وحدة "الجديد تدقق" التابعة لقسم الاخبار والموقع الإلكتروني، رصد كمّ هائل من الأخبار الزائفة، معظمها يتمحور حول الحرب سواء بشكل مباشر أم غير مباشر.

من بين تلك الأخبار سلطت "الجديد" الضوء على نحو 120 خبراً مزيفاً بشكل مفصل، بحيث جرى استعراض كل خبر على حدة مع المادة المرفقة له سواء صورة، فيديو، أو نص مكتوب.

وكان من بين مهمة كشف الاخبار الزائفة طيلة فترة الحرب، تحديد مصدر تلك الأخبار، بحيث جرت الإضاءة على أبرز الحسابات على مواقع التواصل التي تتداول أو تفبرك أخباراً زائفة، وتبين ان منصة "أكس" ومجموعات "واتساب" تصدرتا المنصات في الترويج للأخبار الكاذبة، يليها تليغرام، فايسبوك وانستغرام.