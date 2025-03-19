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محليات

التوقيت الصيفي يبدأ من هذا التاريخ!

2025-03-19 | 05:48
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التوقيت الصيفي يبدأ من هذا التاريخ!
التوقيت الصيفي يبدأ من هذا التاريخ!

تذكر الامانة العامة لمجلس الوزراء بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 29-30 آذار 2025، عملا بالتوقيت الصيفي.

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الأخبار الكاذبة خلال الحرب على لبنان: تصنيفات عديدة ومواجهتها ممكنة
06:42

الأخبار الكاذبة خلال الحرب على لبنان: تصنيفات عديدة ومواجهتها ممكنة

نعيم برجاوي - في ظل الحرب التي عاشها اللبنانيون طيلة 66 يوماً، شكلت الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي ضغطاً إضافياً على المواطنين، بحيث كانت مصدراً للقلق، التحريض، وزعزعة المجتمع وإضعافه.
على مدى نحو شهرين استطاعت وحدة "الجديد تدقق" التابعة لقسم الاخبار والموقع الإلكتروني، رصد كمّ هائل من الأخبار الزائفة، معظمها يتمحور حول الحرب سواء بشكل مباشر أم غير مباشر.
من بين تلك الأخبار سلطت "الجديد" الضوء على نحو 120 خبراً مزيفاً بشكل مفصل، بحيث جرى استعراض كل خبر على حدة مع المادة المرفقة له سواء صورة، فيديو، أو نص مكتوب.
وكان من بين مهمة كشف الاخبار الزائفة طيلة فترة الحرب، تحديد مصدر تلك الأخبار، بحيث جرت الإضاءة على أبرز الحسابات على مواقع التواصل التي تتداول أو تفبرك أخباراً زائفة، وتبين ان منصة "أكس" ومجموعات "واتساب" تصدرتا المنصات في الترويج للأخبار الكاذبة، يليها تليغرام، فايسبوك وانستغرام.

06:42

الأخبار الكاذبة خلال الحرب على لبنان: تصنيفات عديدة ومواجهتها ممكنة

نعيم برجاوي - في ظل الحرب التي عاشها اللبنانيون طيلة 66 يوماً، شكلت الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي ضغطاً إضافياً على المواطنين، بحيث كانت مصدراً للقلق، التحريض، وزعزعة المجتمع وإضعافه.
على مدى نحو شهرين استطاعت وحدة "الجديد تدقق" التابعة لقسم الاخبار والموقع الإلكتروني، رصد كمّ هائل من الأخبار الزائفة، معظمها يتمحور حول الحرب سواء بشكل مباشر أم غير مباشر.
من بين تلك الأخبار سلطت "الجديد" الضوء على نحو 120 خبراً مزيفاً بشكل مفصل، بحيث جرى استعراض كل خبر على حدة مع المادة المرفقة له سواء صورة، فيديو، أو نص مكتوب.
وكان من بين مهمة كشف الاخبار الزائفة طيلة فترة الحرب، تحديد مصدر تلك الأخبار، بحيث جرت الإضاءة على أبرز الحسابات على مواقع التواصل التي تتداول أو تفبرك أخباراً زائفة، وتبين ان منصة "أكس" ومجموعات "واتساب" تصدرتا المنصات في الترويج للأخبار الكاذبة، يليها تليغرام، فايسبوك وانستغرام.

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