سلسلة لقاءات لوزير المالية.. عنوانها الإصلاحات

التقى وزير المالية ياسين جابر في مكتبه في الوزارة السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون وعرضت معه شؤوناً عامة.

كما التقى وفداً من مؤسسة Lazard برئاسة الخبير Jerome Alexis عرض لنظرة مؤسسته للاصلاحات التي تزمع الحكومة السير بها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ولإعادة هيكلة الدين العام ومحفظة اليوروبوند.

وكان الوزير استقبل النائب هادي ابو الحسن على رأس وفد بحضور مدير المالية العامة جورج معراوي، بحث معه في موضوع الدوائر العقارية في جبل لبنان والصعوبات التي يواجهها المواطنون، فأكد جابر للوفد أن الوزارة بصدد اتخاذ اجراءات تشمل تلك الدوائر ما من شأنه أن يسهّل على المواطنين إنجاز معاملاتهم خصوصاً وأن تسهيل المعاملات وانسياب مساراتها بسرعة يحقق دخلاً للخزينة ويساهم في تعزيز مالية الدولة.



كما تطرق البحث الى الرسوم الواردة في موازنة 2025 فطمئن جابر الى أن قراراً سيصدر بشأن اعادة النظر برسوم الانتقال وذلك بعدما أعدت الحكومة مشروع القانون الخاص بذلك.



واستقبل جابر أيضاً النائب فراس ابو حمدان.