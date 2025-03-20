الرئيس عون: الاغتراب يشكّل رافعةً للبنان

قال الرئيس جوزاف عون، خلال استقباله وفد مجلس التنفيذيين في المملكة العربية السعودية إن "الاغتراب يشكّل رافعةً للبنان، ومن حقّ المغتربين أن يتمثّلوا في المجلس النيابي بالطريقة الأفضل"