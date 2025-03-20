الجيش يغلق 3 معابر غير شرعية على الحدود (صور)

أعلن الجيش في بيان أنه "ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش ثلاثة معابر غير شرعية في منطقة القاع، ومنطقتَي المشرفة والدورة - الهرمل"