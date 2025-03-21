هل سيتعافى الطقس خلال نهاية الأسبوع؟
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً غائماً جزئياً الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية، يتوقع هطول الرذاذ بشكل متفرق ومتقطع في المناطق الجنوبية والداخلية حتى الفترة المسائية، ويبقى التحذير من تكون الجليد على الطرق الجبلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 1200 متر.
الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة ، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود ال8 درجات ، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية بخاصة شمال البلاد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر. تخف حدة الأمطار تدريجيا بدءا من المساء وتنحسر خلال الليل ، ونحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1000 متر.
السبت: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية، يتوقع هطول الرذاذ بشكل متفرق ومتقطع في المناطق الجنوبية والداخلية حتى الفترة المسائية، ويبقى التحذير من تكون الجليد على الطرق الجبلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 1200 متر.
الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي ملموس بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.
الإثنين: قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية.