بري: القوى السياسية تجمع على قضية حق المودعين باستعادة ودائعهم كاملة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التية وفداً من مجلس التنفيذيين اللبنانيين برئاسة ربيع الأمين وأعضاء الهيئتين الإدارية والعامة.



الوفد قدم للرئيس بري رؤيته وبرامج عمله ومطالبه لا سيما حفظ حقوق المودعين المغتربين ومشاركة الإغتراب اللبناني في الإنتخابات النيابية انطلاقا من حق أي اللبناني أينما وجد أن يقترع ل128 نائب.



وأكد بري أمام الوفد على أهمية تعزيز لبنان لعلاقاته مع كافة الدول العربية الشقيقة، قائلاً: هناك حقيقة يجب أن يدركها الجميع بأن لبنان لم يشتهر بأي صناعة إلا بصناعة واحدة، هي صناعة الإنسان وهو بحمد الله قد أبدع في هذه الصناعة حيث تألقت الطاقات اللبنانية في شتى الإختصاصات وساهمت في نهوض المجتمعات والدول التي ينتشرون فيها في كل قارات العالم".



وأضاف: نعم إن الاغتراب اللبناني وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي وفي القارة الافريقية هو مصدر غنى للبنان، ونحن معنيون اليوم أكثر من اي وقت مضى العمل على ترسيخ مناخات التعاون وبناء افضل العلاقات وتمتين جسور الثقة مع هذه الدول التي وقفت ولا تزال تقف الى جانب لبنان في مختلف الحقبات وهي اليوم أبدت وتبدي كل استعداد للمساهمة بإعادة إعمار لبنان وتمكينه من النهوض مجدداً.



وفي الشأن المتصل بحقوق المودعين وخاصة المنتشرين منهم قال بري: منذ بداية هذه الأزمة قلت بأن الودائع مقدسة، واليوم أعود وأؤكد بأن ما من شيء تجمع عليه القوى السياسية وخاصة النواب الـ 128 كما يجمعون على قضية حق المودعين باستعادة ودائعهم كاملة.



وحول حق المغتربين المشاركة بالاقتراع للنواب ال128، شدد بري على أهمية أن يراعي قانون الانتخابات النيابية حق الإغتراب اللبناني بأن يكون شريكاً في إختيار النواب 122.



وكان بري قد عرض الأوضاع العامة لا سيما المالية والإقتصادية منها خلال لقائه حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري.



وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس قائد الجيش العماد رودولف هيكل في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلمه مهامه الجديد كقائد للجيش، الزيارة كانت أيضاً مناسبة جرى خلالها عرض للاوضاع العامة لاسيما الامنية والميدانية.