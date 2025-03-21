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محليات

حان الآن موعد آذان المغرب في التوقيت المحلي لمدينة بيروت

2025-03-21 | 11:45
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حان الآن موعد آذان المغرب في التوقيت المحلي لمدينة بيروت

حان الآن موعد آذان المغرب في التوقيت المحلي لمدينة بيروت

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حان الآن موعد آذان المغرب في التوقيت المحلي لمدينة بيروت

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قائد الجيش عقد إجتماعاً إستثنائياً في اليرزة.. وتوجيهات للعسكريين في المرحلة الراهنة!
11:57

قائد الجيش عقد إجتماعاً إستثنائياً في اليرزة.. وتوجيهات للعسكريين في المرحلة الراهنة!

عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة اجتماعًا استثنائيًّا، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة، تناول فيه آخر التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي وشؤون المؤسسة العسكرية، وزوّدهم بالتوجيهات اللازمة في ظل المرحلة الراهنة.

11:57

قائد الجيش عقد إجتماعاً إستثنائياً في اليرزة.. وتوجيهات للعسكريين في المرحلة الراهنة!

عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة اجتماعًا استثنائيًّا، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة، تناول فيه آخر التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي وشؤون المؤسسة العسكرية، وزوّدهم بالتوجيهات اللازمة في ظل المرحلة الراهنة.

وزير المالية: مواصفات إختيار حاكم للمركزي بمثابة شروط سيادية وطنية صرفة
11:26

وزير المالية: مواصفات إختيار حاكم للمركزي بمثابة شروط سيادية وطنية صرفة

شدد وزير المالية ياسين جابر على أن "المواصفات التي على أساسها سيجري اختيار حاكم لمصرف لبنان، هي بمثابة شروط سيادية وطنية صرفة، وأن الإصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها هي حاجات ملحّة وأساسية للبنانيين ولقيام الدولة وعودة التعافي وتصحيح مسارات التشوهات التي اصابت أكثر من قطاع، رافضاً كل حديث يدور حول شروط دولية من هذه الجهة أو تلك".

11:26

وزير المالية: مواصفات إختيار حاكم للمركزي بمثابة شروط سيادية وطنية صرفة

شدد وزير المالية ياسين جابر على أن "المواصفات التي على أساسها سيجري اختيار حاكم لمصرف لبنان، هي بمثابة شروط سيادية وطنية صرفة، وأن الإصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها هي حاجات ملحّة وأساسية للبنانيين ولقيام الدولة وعودة التعافي وتصحيح مسارات التشوهات التي اصابت أكثر من قطاع، رافضاً كل حديث يدور حول شروط دولية من هذه الجهة أو تلك".

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