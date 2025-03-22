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محليات

اليونيفيل: للإمتناع عن اتخاذ أي خطوات قد تعرض التقدم المحرز للخطر

2025-03-22 | 06:33
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اليونيفيل: للإمتناع عن اتخاذ أي خطوات قد تعرض التقدم المحرز للخطر
اليونيفيل: للإمتناع عن اتخاذ أي خطوات قد تعرض التقدم المحرز للخطر

قال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل اندريا تيننتي ان "اليونيفيل لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء التصاعد الممكن للعنف بعد رصد إطلاق أربع صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل في محيط المطلة حوالي الساعة 7:30 صباحًا، مما أسفر عن رد فوري من جانب جيش الدفاع الإسرائيلي".

واضاف: "اننا نحثّ جميع الأطراف بشدة على الامتناع عن اتخاذ أي خطوات قد تعرض التقدم المحرز للخطر، خصوصًا في ظلّ تهديد أرواح المدنيين والاستقرار الهش الذي شهدته المنطقة في الأشهر الأخيرة".

وتابع تيننتي: "ان أي تصعيد إضافي في هذا السياق المتقلب قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة، لا يزال الوضع هشًا للغاية، ونشجع الطرفين على الوفاء بالتزاماتهما. ويواصل جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل أداء مهامهم في جميع مواقعهم".

اليونيفيل: للإمتناع عن اتخاذ أي خطوات قد تعرض التقدم المحرز للخطر

محليات

اليونيفيل

جنوب لبنان

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