الخارجية الفرنسية: قلقون بشدة إزاء تجدد التوتر في جنوب لبنان

نددت فرنسا مساء اليوم السبت بإطلاق صواريخ على إسرائيل من الأراضي اللبنانية، مع دعوة الدولة العبرية إلى "ضبط النفس إثر استئنافها ضرباتها ردا على" هذا الأمر، وفق "فرانس برس".



