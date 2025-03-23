مراد: من حق لبنان الدفاع عن نفسه

أشار النائب حسن مراد إلى أن "العدو الصهيوني لا يزال يحتل جزءًا من أرض لبنان وينتهك سيادته وحدوده بشكل مستمر"، مؤكدًا "حق لبنان في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل، ومطالبًا بالضغط على الكيان للانسحاب من الأراضي اللبنانية التي يحتلها".

واعتبر مراد، خلال حفل إفطار أقامته منصة "الأفضل نيوز" للإعلاميين، أن "التحدي الأكبر الذي يواجهه لبنان اليوم هو إعادة إعمار ما دمره العدوان الأخير، مشددًا على أن هذا الحق لا يمكن أن يكون محل مساومة أو ابتزاز أو مشروطًا بهدف ليّ الذراع، مطالبًا الجهات المعنية بالبدء فورًا في عملية الإعمار، بعيدًا عن الحسابات السياسية على حساب مصالح الناس".



وفيما يخص الوضع الاقتصادي، دعا مراد إلى "تبني خطة إصلاحية حقيقية تعيد الدولة إلى دورها الطبيعي، وتوقف الهدر والفساد، مع التأكيد على ضرورة حماية أموال المودعين باعتبارها حقوقًا مشروعة لا يجوز التلاعب بها".



وتعليقًا على ما يجري على الحدود الشرقية، شدد مراد على أهمية الحفاظ على استقرار سوريا ووحدتها وأمنها، التي تشكل ضرورة لبنانية وعربية، داعيًا إلى فتح الحوار مع سوريا لحلحلة ما يحدث. كما رفض أي محاولة لاستغلال الوضع السوري لتهديد أمن لبنان أو استخدامه كممر لزعزعة الاستقرار.



وخلال كلمته، أكد مراد أهمية دور الإعلاميين في نقل الحقيقة بمسؤولية وفتح قنوات الحوار حول القضايا الوطنية، معتبرًا أن الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي المجتمعي والمساهمة في إيجاد الحلول وتعزيز الخطاب الوطني الجامع.



بدوره، شدد مدير موقع "الأفضل نيوز" جهاد مراد على أهمية الالتزام بالقيم الأخلاقية في العمل الإعلامي، لا سيما تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، بعيدًا عن الشائعات والتضليل.



وأشاد مراد بجهود الفريق الإعلامي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، مشيرًا إلى أن المنصة أصبحت مرجعًا موثوقًا للجمهور اللبناني والعربي، حيث نُقل عنها في قنوات كبرى.



وشدد مراد على ضرورة التكاتف العربي لمواجهة التحديات التي تهدد وحدة وسيادة الدول العربية، مؤكدًا أهمية دور المملكة العربية السعودية في قيادة جهود التضامن العربي والتصدي للمخططات الإسرائيلية التوسعية.