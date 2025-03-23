بالفيديو: "دويتو" مسيّر فوق الجنوب!

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أجرى رئيس الجمهورية جوزاف عون اتصالات مع الجانب الأميركي، أسفرت عن تحييد بيروت ومؤسسات الدولة عن الاستهدافات.
أكد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، أن "لدى إسرائيل نية لاستدراجنا للدخول في مفاوضات سياسية وصولاً لتطبيع العلاقة بين البلدين، لكننا لسنا في هذا الوارد». وقال بري لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا اتفاق يحظى بدعم دولي وعربي وبتأييد الأمم المتحدة، ونحن نطبّقه ونلتزم بحرفيته، وإسرائيل هي من يعطل تنفيذه وتسعى للالتفاف عليه".