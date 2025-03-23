بالفيديو: "دويتو" مسيّر فوق الجنوب!

عاجل
"فوكس نيوز" عن مورغان أورتاغوس: سنقف إلى جانب إسرائيل سواء تعلق الأمر بتدمير حماس أو حزب الله أو الحوثيين
"فوكس نيوز" عن مورغان أورتاغوس: سنقف إلى جانب إسرائيل سواء تعلق الأمر بتدمير حماس أو حزب الله أو الحوثيين
وزير الخارجية الإيراني: ندعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف جرائم الكيان الصهيوني ومنع تفاقم انعدام الأمن بالمنطقة
وزير الخارجية الإيراني: ندعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف جرائم الكيان الصهيوني ومنع تفاقم انعدام الأمن بالمنطقة
وزير الخارجية الإيراني: ندين بشدة هجمات الكيان الصهيوني الواسعة على غزة ولبنان ومجازره بحق المدنيين
وزير الخارجية الإيراني: ندين بشدة هجمات الكيان الصهيوني الواسعة على غزة ولبنان ومجازره بحق المدنيين
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
15 o
AlJadeedTv
البقاع
8 o
AlJadeedTv
الجنوب
14 o
AlJadeedTv
الشمال
17 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
11 o
AlJadeedTv
كسروان
15 o
AlJadeedTv
متن
15 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

بالفيديو: "دويتو" مسيّر فوق الجنوب!

2025-03-23 | 09:51
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بالفيديو: &quot;دويتو&quot; مسيّر فوق الجنوب!
بالفيديو: "دويتو" مسيّر فوق الجنوب!

لساعات، حلقت مسيرتان إسرائيليتان من طرازين مختلفين فوق بلدات في جنوب لبنان على علّو منخفض جداً، حيث وثّق أحد المواطنين المشهد.

لمشاهدة الفيديو:

مقالات ذات صلة
بالفيديو: "دويتو" مسيّر فوق الجنوب!

محليات

مسيرات إسرائيلية

إسرائيل

جنوب لبنان

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"لهذا السبب جاءت مواقف الرئيس سلام بشأن السلاح".. مصدر نيابي يكشف (الأنباء الكويتية)
جنبلاط يحذّر من الوقوع في الفخ: لنتواصل على القاعدة القومية لا الدرزية

اقرأ ايضا في محليات

هكذا حُيّدت بيروت عن الاستهداف أمس!
13:44

هكذا حُيّدت بيروت عن الاستهداف أمس!

أجرى رئيس الجمهورية جوزاف عون اتصالات مع الجانب الأميركي، أسفرت عن تحييد بيروت ومؤسسات الدولة عن الاستهدافات.

13:44

هكذا حُيّدت بيروت عن الاستهداف أمس!

أجرى رئيس الجمهورية جوزاف عون اتصالات مع الجانب الأميركي، أسفرت عن تحييد بيروت ومؤسسات الدولة عن الاستهدافات.

بري: لسنا في وارد التطبيع مع إسرائيل و"الحزب" ملتزم بالاتفاق
12:33

بري: لسنا في وارد التطبيع مع إسرائيل و"الحزب" ملتزم بالاتفاق

أكد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، أن "لدى إسرائيل نية لاستدراجنا للدخول في مفاوضات سياسية وصولاً لتطبيع العلاقة بين البلدين، لكننا لسنا في هذا الوارد». وقال بري لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا اتفاق يحظى بدعم دولي وعربي وبتأييد الأمم المتحدة، ونحن نطبّقه ونلتزم بحرفيته، وإسرائيل هي من يعطل تنفيذه وتسعى للالتفاف عليه".

12:33

بري: لسنا في وارد التطبيع مع إسرائيل و"الحزب" ملتزم بالاتفاق

أكد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، أن "لدى إسرائيل نية لاستدراجنا للدخول في مفاوضات سياسية وصولاً لتطبيع العلاقة بين البلدين، لكننا لسنا في هذا الوارد». وقال بري لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا اتفاق يحظى بدعم دولي وعربي وبتأييد الأمم المتحدة، ونحن نطبّقه ونلتزم بحرفيته، وإسرائيل هي من يعطل تنفيذه وتسعى للالتفاف عليه".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025