اللواء: نقاش حول حاكمية مصرف لبنان.. فمن الأقرب؟

اضاف: ثم هناك لاحقا تعيين حاكم المصرف المركزي والتشكيلات القضائية والدبلوماسية وهيلا تخضع لآلية تعيينات الفئة الاولى.

وعن المرشحين لحاكمية المركزي وصحة الاسماء المطروحة قال متري: لا مرشحين رسمياً بعد برغم التداول بأسماء معينة، ووزير المال هومن يقترح والمفروض ان يطرح اكثرمن اسم ويختار مجلس الوزراء من بينها.

مصادر مطلعة قالت لـ «اللواء» أن التوافق على اسم حاكم مصرف لبنان ما زال يحتاج إلى نقاش دون أن يعني أن الموضوع لن يجد حلا لاسيما أن المعنيين على قناعة أن هذا التعيين هو مدخل لمعالجة ملفات اقتصادية ومالية مع العلم أن حاكم مصرف لبنان بالأناية يعمل بجد وعمل في الفترة السابقة بكثير من الدقة.

ولفتت المصادر الى ان الكفة تميل إلى مرشح رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كريم سعيد شقيق الوزير السابق فارس سعيد وهو ملتزم دعمه، معلنة في الوقت نفسه أن الاتصالات مستمرة لإخراج التوليفة المناسبة تفاديا لأية أزمة حكومية أو غير ذلك .