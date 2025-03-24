في عكار.. إطلاق نار واعتداء على أحد المستشفيات (فيديو)

مراسل #الجديد: إطلاق نار واعتداء على مستشفى عبدالله الراسي في عكار@RikardoChidiac pic.twitter.com/h3UwR5FZQf
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 24, 2025
مراسل #الجديد: إطلاق نار واعتداء على مستشفى عبدالله الراسي في عكار@RikardoChidiac pic.twitter.com/h3UwR5FZQf
كتب النائب ميشال الدويهي، عبر حسابه على منصة "إكس"، "إثارة رئيس مجلس النواب لمسألة قانون الانتخاب في هذا التوقيت الحسّاس والدقيق عبر اضافة اقتراح القانون على جدول أعمال اللجان المشتركة اليوم يفتح الباب أمام جملة من التساؤلات المشروعة".
أفادت غرفة التحكم المروري، بوجود زحمة سير خانقة في المناطق التالية: