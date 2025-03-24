في عكار.. إطلاق نار واعتداء على أحد المستشفيات (فيديو)

كتب النائب ميشال الدويهي، عبر حسابه على منصة "إكس"، "إثارة رئيس مجلس النواب لمسألة قانون الانتخاب في هذا التوقيت الحسّاس والدقيق عبر اضافة اقتراح القانون على جدول أعمال اللجان المشتركة اليوم يفتح الباب أمام جملة من التساؤلات المشروعة".