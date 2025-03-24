وزير المالية: لبنان يستعد للتفاوض مع صندوق النقد والمطلوب التعاون من الأطراف كافة

استقبل وزير المالية ياسين جابر جمعية المصارف في لبنان في لقاء هو الأول بين الوزير ياسين بعد تعيينه وزيراً للمالية وبين الجمعية بحث في عدد من النقاط الأساسية في خضم التفاوض مع صندوق النقد الدولي لمعالجة المشكلات المالية التي يعاني منها لبنان.

وأكد جابر عقب اللقاء، أنه " كانت زيارة تهنئة، وهو أول اجتماع لي كوزير للمالية مع الجمعية، تباحثنا في العديد من الأمور ولكن أهم من ركّزنا عليه هو أن لبنان يستعد اليوم لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومن الضروري أن يكون هناك تنسيق مع كل من له علاقة بهذا الموضوع وفي المقدمة بالطبع المصارف، فالأمور التحضيرية مع صندوق النقد الدولي هي إقرار القوانين والقواعد لكيفية معالجة موضوع المصارف في لبنان وموضوع أموال المودعين وأيضاً السرية المصرفية".



وأضاف: "كان الاجتماع جيداً وصريحاً، المطلوب اليوم التعاون بين الجميع ونحن نستعد اليوم لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وقريباً سيكون هناك تعيينات لنواب الحاكم قبل حزيران المقبل، وأيضاً تعيينات لجنة الرقابة على المصارف، ولهذا فإننا نعّد الإطار المطلوب كاملاً كي نستطيع أن نبدأ خطط لمعالجة الأزمة التي يعيشها لبنان ولا يزال وكذلك يعيشها المودعون، أكرر الاجتماع كان جيداً وآمل أن يكون هناك تعاون بيننا وبين الحاكم الجديد لمصرف لبنان والحاكمية الجديدة ونصل إلى نتائج جيدة للبنان وللشعب اللبناني كله".



وكان الوزير جابر التقى صباحاً مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي IFC، وجرى البحث في المواضيع التي تهم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإعادة مشاريع البنى التحتية الأساسية لقيام الاقتصاد.



كما التقى الوزير جابر رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان.

