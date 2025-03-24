حركة أمل وقيادة شرطة مجلس النواب تشيّع الراحل علي حسين طليس

شيعت حركة أمل وقيادة شرطة مجلس النواب وقرى شرقي بعلبك الرائد المتقاعد في مجلس النواب المرحوم، علي حسين طليس في احتفال تابيني أقيم في حسينية بلدة بريتال بحضور قيادات من حركة أمل، ضباط رؤوساء بلديات مخاتير رجال دين وفعاليات.

وألقى عبد الغني طليس، كلمةً، شكر فيها الرئيسين عون وبري على اتصالهما معزين بالفقيد.



وتوجه باسم حركة أمل وعموم أهالي بلدة بريتال وعائلة آل طليس بالشكر من المشاركين بالتشييع من قيادات في حركة أمل وحزب الله وتيار المستقبل وفعاليات.



وأعلنت العائلة عن تقبل التعازي في منزل والده المرحوم المختار حسين طليس في بلدة بريتال، السهل طيلة أيام الاسبوع.



وتقبل التعازي في في بيروت، مركز التخصص والتوجيه العلمي في 2 نيسان المقبل من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساء.