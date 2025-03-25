أفرام من معراب: سنخوض الانتخابات البلدية بالتحالف مع القوات والكتائب ومنصور البون

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، رئيس مشروع "وطن الإنسان" النائب نعمة إفرام الذي وصف اجتماعه مع جعجع ب"المميز"، معلناً "التحالف مع القوات اللبنانية في ما يخص الانتخابات البلدية في مدينة جونية".

وقال افرام: "تشرفت بلقاء الحكيم، ولديّ بشرى سارة لأهالي كسروان، فقد أُنجز التحالف الانتخابي، وسنخوض الانتخابات معاً، انطلاقاً من جونية إلى كل كسروان".



وتابع: "هذا الاتفاق الانتخابي البلدي يجلب الخير لأبناء جونية، ونحن اليوم سنخوض هذه الانتخابات كحلفاء أربعة: القوات اللبنانية، الكتائب اللبنانية، الشيخ منصور البون، ونحن".



أضاف: "هذا الأمر يمنحني أملاً كبيراً في أن تكون جونية ممثلة بأبنائها، وأن تمتلك في الوقت نفسه رؤية واضحة للإنماء والاقتصاد والتطور، بما يحقق كل أحلام أبنائها".



واستشهد إفرام بالإنجيل المقدس قائلاً: "من كان له يُعطى ويزاد، ومن ليس له يُؤخذ منه حتى الذي هو له"، مشيراً إلى أنه "يجب أن نبرهن أننا قادرون على إدارة شؤوننا المناطقية والمدنية، للانتقال إلى إدارة القضايا الوطنية".



ورداً على سؤال حول مشاريع القوانين المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات النيابية، أجاب: "هذه القوانين مرفوضة نهائياً من قبلنا".



وشدد إفرام على أنه "يجب فتح باب النقاش في ما يخص تعديل القانون الحالي، وإذا لم نصل إلى نتيجة، فيجب الإبقاء على القديم كما هو"، لافتاً إلى أن "الخطر الكبير يكمن في التأخير في إجراء الانتخابات النيابية، وهذا ما لا نريد".



وأكد أن "القانون الحالي ناقص، وهو بحاجة إلى تعديلين على الأقل، أولهما يتعلق بالمقاعد الستة الخاصة بالانتشار اللبناني، وهذا الأمر مرفوض، لأن العالم كله بات اليوم قرية كونية واحدة، فلا يجب أن نتعاطى مع المغترب اللبناني بهذا الشكل، أما التعديل الثاني، فيتعلق بالميغاسنتر، وهاتان النقطتان أساسيتان"، وقال إنه "ضد التعديل الذي يسمح للناخب بوضع صوتين تفضيليين، وكذلك ضد جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة".



وأضاف: "نعمل مع عدد من الزملاء النواب على تقديم اقتراح قانون يهدف إلى تمكين المواطن اللبناني من انتخاب مجلسي النواب والشيوخ بشكل مباشر، وبطريقة تشبه القانون الحالي، لكن مع تعديل يقضي بأن ينتخب المغتربون في لبنان، على أن يُنتخب مجلس الشيوخ وفق القانون الأرثوذكسي، أي بحسب القيد الطائفي حصراً".