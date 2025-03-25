الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

أفرام من معراب: سنخوض الانتخابات البلدية بالتحالف مع القوات والكتائب ومنصور البون

2025-03-25 | 10:06
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
أفرام من معراب: سنخوض الانتخابات البلدية بالتحالف مع القوات والكتائب ومنصور البون
أفرام من معراب: سنخوض الانتخابات البلدية بالتحالف مع القوات والكتائب ومنصور البون

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، رئيس مشروع "وطن الإنسان" النائب نعمة إفرام الذي وصف اجتماعه مع جعجع ب"المميز"، معلناً "التحالف مع القوات اللبنانية في ما يخص الانتخابات البلدية في مدينة جونية".

وقال افرام: "تشرفت بلقاء الحكيم، ولديّ بشرى سارة لأهالي كسروان، فقد أُنجز التحالف الانتخابي، وسنخوض الانتخابات معاً، انطلاقاً من جونية إلى كل كسروان".

وتابع: "هذا الاتفاق الانتخابي البلدي يجلب الخير لأبناء جونية، ونحن اليوم سنخوض هذه الانتخابات كحلفاء أربعة: القوات اللبنانية، الكتائب اللبنانية، الشيخ منصور البون، ونحن".

أضاف: "هذا الأمر يمنحني أملاً كبيراً في أن تكون جونية ممثلة بأبنائها، وأن تمتلك في الوقت نفسه رؤية واضحة للإنماء والاقتصاد والتطور، بما يحقق كل أحلام أبنائها".

واستشهد إفرام بالإنجيل المقدس قائلاً: "من كان له يُعطى ويزاد، ومن ليس له يُؤخذ منه حتى الذي هو له"، مشيراً إلى أنه "يجب أن نبرهن أننا قادرون على إدارة شؤوننا المناطقية والمدنية، للانتقال إلى إدارة القضايا الوطنية".

ورداً على سؤال حول مشاريع القوانين المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات النيابية، أجاب: "هذه القوانين مرفوضة نهائياً من قبلنا".

وشدد إفرام على أنه "يجب فتح باب النقاش في ما يخص تعديل القانون الحالي، وإذا لم نصل إلى نتيجة، فيجب الإبقاء على القديم كما هو"، لافتاً إلى أن "الخطر الكبير يكمن في التأخير في إجراء الانتخابات النيابية، وهذا ما لا نريد".

وأكد أن "القانون الحالي ناقص، وهو بحاجة إلى تعديلين على الأقل، أولهما يتعلق بالمقاعد الستة الخاصة بالانتشار اللبناني، وهذا الأمر مرفوض، لأن العالم كله بات اليوم قرية كونية واحدة، فلا يجب أن نتعاطى مع المغترب اللبناني بهذا الشكل، أما التعديل الثاني، فيتعلق بالميغاسنتر، وهاتان النقطتان أساسيتان"، وقال إنه "ضد التعديل الذي يسمح للناخب بوضع صوتين تفضيليين، وكذلك ضد جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة".

وأضاف: "نعمل مع عدد من الزملاء النواب على تقديم اقتراح قانون يهدف إلى تمكين المواطن اللبناني من انتخاب مجلسي النواب والشيوخ بشكل مباشر، وبطريقة تشبه القانون الحالي، لكن مع تعديل يقضي بأن ينتخب المغتربون في لبنان، على أن يُنتخب مجلس الشيوخ وفق القانون الأرثوذكسي، أي بحسب القيد الطائفي حصراً".
أفرام من معراب: سنخوض الانتخابات البلدية بالتحالف مع القوات والكتائب ومنصور البون

محليات

سمير جعجع

نعمة افرام

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"صواريخ المطلة".. توقيفات وماذا عن هويّة مطلقها؟ (الجمهورية)
استهداف سيارة في "قعقعية الجسر" بغارة اسرائيلية(فيديو)

اقرأ ايضا في محليات

جولة لـ "لودريان" في لبنان.. ما تفاصيلها؟
14:00

جولة لـ "لودريان" في لبنان.. ما تفاصيلها؟

يبدأ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان صباح الاثنين جولته في لبنان، استكمالاً لمهامه منذ الفراغ الرئاسي ومواكبة للسلطة السياسية في خياراتها الجديدة، وذلك بهدف تحديد زمان ومكان مؤتمر دعم لبنان، بحسب ما أفادت معلومات قناة "الجديد".

14:00

جولة لـ "لودريان" في لبنان.. ما تفاصيلها؟

يبدأ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان صباح الاثنين جولته في لبنان، استكمالاً لمهامه منذ الفراغ الرئاسي ومواكبة للسلطة السياسية في خياراتها الجديدة، وذلك بهدف تحديد زمان ومكان مؤتمر دعم لبنان، بحسب ما أفادت معلومات قناة "الجديد".

جديد حكومة سلام: تشفير جدول أعمال مجلس الوزراء منعاً للتسريبات
13:50

جديد حكومة سلام: تشفير جدول أعمال مجلس الوزراء منعاً للتسريبات

جديد حكومة نواف سلام، بات جدول اعمال مجلس الوزراء و مقرراته مشفرة لمنع تسريب جدول الاعمال

13:50

جديد حكومة سلام: تشفير جدول أعمال مجلس الوزراء منعاً للتسريبات

جديد حكومة نواف سلام، بات جدول اعمال مجلس الوزراء و مقرراته مشفرة لمنع تسريب جدول الاعمال

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025