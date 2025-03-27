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محليات

"خسر فريق الاصلاح وربحت الدولة العميقة جولة".. منيمة يعلق!

2025-03-27 | 17:11
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&quot;خسر فريق الاصلاح وربحت الدولة العميقة جولة&quot;.. منيمة يعلق!
"خسر فريق الاصلاح وربحت الدولة العميقة جولة".. منيمة يعلق!

كتب النائب ابراهيم منيمنة عبر منصة إكس: "تسللت الدولة العميقة الى الحكومة تحت غطاء خطاب القسم والبيان الوزاري. دارت رحى اول معركة اصلاحية في داخل الحكومة، خسر فريق الاصلاح وربح جولة تحالف لوبي المصارف مع القوى التقليدية".

وأضاف منيمنة: "لم يتم التحضير لهذه المعركة كما يجب وهذا درس يجب الاعتراف به من باب الشفافية والمواجهة الذاتية، ولكن الاهم اعادة تعريف البوصلة السياسية كما يجب وهي ان لا تعويل باي اصلاح جذري ينتج من هذه القوى التقليدية او من التعاون معها، التي من الواضح أنها تستشرس لحماية نفسها من المحاسبة وكشف الحقائق المالية والاقتصادية".

تابع: "ثمن هذه الخسارة ليس فقط سياسيا، ولكن الخوف ان يكون الثمن خسارة الفرصة الأخيرة لانقاذ البلد. والاخطر أن نكون أمام مرحلة من الأمل الموهوم تحت عنوان "عفى الله عما مضى" مكررين تجارب التاريخ العقيمة".

وختم منيمنة: "لا استسلام أمام الدولة العميقة وتحالفاتها السياسية ولكنه درس مستفاد لتغيير منهجية المواجهة معها، وهنا مسؤولية الجميع، من هم في سدة المسؤولية، وكل المهمشين، والذين اكلت حقوقهم، وهدرت كراماتهم لعقود لصالح قلة نهبت البلد".

"خسر فريق الاصلاح وربحت الدولة العميقة جولة".. منيمة يعلق!

محليات

ابراهيم منيمنة

لبنان

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بالصورة: تهديد إسرائيلي بقصف مبان في الضاحية الجنوبية
06:11

بالصورة: تهديد إسرائيلي بقصف مبان في الضاحية الجنوبية

أصدر الجيش الإسرائيلي انذاراً عاجلا إلى المتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخصوصاً في حي الحدث.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "أكس": "لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون

لإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها المسافة لا تقل عن 300 متر وفق ما يُعرض في الخارطة".

06:11

بالصورة: تهديد إسرائيلي بقصف مبان في الضاحية الجنوبية

أصدر الجيش الإسرائيلي انذاراً عاجلا إلى المتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخصوصاً في حي الحدث.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "أكس": "لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون

لإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها المسافة لا تقل عن 300 متر وفق ما يُعرض في الخارطة".

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