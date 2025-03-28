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محليات

سلام يحذّر من تجدد العمليات العسكرية.. وهذا ما طلبه!

2025-03-28 | 06:45
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سلام يحذّر من تجدد العمليات العسكرية.. وهذا ما طلبه!
سلام يحذّر من تجدد العمليات العسكرية.. وهذا ما طلبه!

حذّر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مجدداً من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية. وأجرى الرئيس سلام اتصالاً بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، للاطلاع على حقيقة الوضع في الجنوب، وطلب منه التحرك السريع لإجراء التحقيقات اللازمة لكشف الجهات التي تقف خلف العملية اللامسؤولة في إطلاق الصواريخ، التي تهدد أمن لبنان واستقراره.

وطالب الرئيس سلام بتكثيف الجهود للتحري عن الفاعلين وتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص. وشدد على ضرورة منع تكرار مثل هذه الأفعال العبثية. مع التأكيد على وجوب استكمال الإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة.

وأجرى الرئيس سلام سلسلة اتصالات بمسؤولين عرب ودوليين من أجل ممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكررة.

وأعاد الرئيس سلام التأكيد على تمسك لبنان الكامل بتطبيق القرار ١٧٠١، وبترتيبات وقف الأعمال العدائية وبأن الجيش اللبناني وحده المولج بحماية الحدود، وأن الدولة اللبنانية هي صاحبة قرار الحرب والسلم حصراً.
 
سلام يحذّر من تجدد العمليات العسكرية.. وهذا ما طلبه!

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