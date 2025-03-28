رعد: المقاومة ملتزمة بوقف إطلاق النار ولا تخرقه

كلام رعد جاء في الاحتفال الذي أقامته سفارة الجمهورية الاسلامية الإيرانية في بيروت ‏لمناسبة يوم القدس العالمي حيث أشار إلى أن “ المقاومة التي وافقت على إعلان وقف إطلاق النار ملتزمة به ولا تخرقه”، داعيًا في الوقت الدولة إلى القيام بواجبها في ردع الجيش الإسرائيلي والحفاظ على أمن البلاد.

وأضاف أن “التيار يدعو الحكومة إلى تعزيز التضامن الوطني في مواجهة الهجوم الإسرائيلي والعمل على توحيد الصفوف في هذا الإطار”.

كما أكد رعد أن “الحكومات قد تذهب مع الزمن، لكن المعادلات التي يضعها الشهداء في ميادين المقاومة تخلد إلى ما بعد التاريخ”، مشددًا على أن “من يدعي في لبنان أنه يملك حصراً قرار الحرب والسلم فهو يجافي الواقع والحقيقة”.

وأشار إلى أن “الجيش الإسرائيلي هو من يشن الهجوم ويواصل الاحتلال”، لافتًا إلى أن “الدولة اللبنانية وحدها لا تملك القدرة على الدفاع عن البلاد وحمايتها في ظل الظروف الراهنة”.

واختتم رعد بالتأكيد على أن من يظن أن التيار قد صار من الماضي عليه أن يحذر من “سكرات السلطة المؤقتة”.