الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

تسريبات مزارع شبعا تثير الجدل.. أبناء العرقوب يطالبون بتوضيح رسمي

2025-03-29 | 14:19
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تسريبات مزارع شبعا تثير الجدل.. أبناء العرقوب يطالبون بتوضيح رسمي
تسريبات مزارع شبعا تثير الجدل.. أبناء العرقوب يطالبون بتوضيح رسمي

طالبت هيئة أبناء العرقوب كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام باصدار موقف رسمي وواضح بشأن التسريبات والمعلومات التي يتم تداولها حول تخلي لبنان عن مزارع شبعا لصالح سوريا تمهيدا لضمها للجولان السوري المحتل.

وقالت الهيئة في بيان لمكتبها الإعلامي : "تداولت وسائل الإعلام بعض التصريحات والتسريبات التي تقول بأن اتفاقا ما حصل بين وزير الدفاع اللبناني ونظيره السوري خلال الاجتماع الرسمي الذي عقد برعاية سعودية وأميركية حول موضوع مزارع شبعا وتزامنت هذه التسريبات مع مواقف لعدد من المسؤولين الأمريكيين في الإدارة الحالية أو في ادارة ترامب السابقة والتي كان آخرها لمساعد وزير الخارجية الأسبق دايفيد شينكر منذ أيام في حديث صحافي له".
وأضاف البيان :"أن ما كشفه مصدر دبلوماسي لـموقع "المرفأ" حول أنّ عملية توقيع اتفاقيّة ترسيم الحدود اللبنانيّة السوريّة في السعودية، تضمّنت اتفاقًا بين وزيرَي الدفاع في البلدين، وبرعاية أميركيّة، أنّ مزارع شبعا ستكون أرضًا سوريّة بإقرار رسمي لبناني، يستدعي توضيحا رسميا من قبل وزير الدفاع ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لما لهذا الكلام من خطورة حول مسألة تتعلق بالسيادة اللبنانية". 
وتابع البيان :" أن الأخطر في ما ورد هو الكلام عن أن الطرف اللبناني وُعد، بأن يتمّ تعويض لبنان بمعالجة النقاط الـ13 المختلف عليها بما يتناسب مع المصلحة اللبنانيّة". 
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة في حال صحت المعلومات، تصبّ في المصلحة الإسرائيليّة الخالصة، كون اعتبار المزارع أرضًا سوريّة يسهل ضمّها بشكل مباشر للجولان السوري المحتلّ. ان قضية بهذه الأهمية والحساسية لا يمكن ان نتصور بأن يتم التعاطي معها بهذه الخفة وانعدام المسؤلية.
تسريبات مزارع شبعا تثير الجدل.. أبناء العرقوب يطالبون بتوضيح رسمي

محليات

لبنان

الجنوب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
سبب قصف الضاحية الجنوبية.. ماذا تريد إسرائيل؟ (الجمهورية)
رعد: المقاومة ملتزمة بوقف إطلاق النار ولا تخرقه

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025