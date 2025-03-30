الشيخ الكردي في خطبة العيد: الشعب يلتف خلف جيشه ودولته في الدفاع عن البلد

أشار أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، في خطبة عيد الفطر من مسجد محمد الأمين بتكليف من المفتي عبداللطيف دريان الى أن "شهر رمضان رسالة حياة وتجديد الميثاق مع الله والتحدي بعد رمضان كيف نثبت على الطاعات"، معتبرا أن "العيد يأتي وهناك العديد من الجراح داخل أمتنا وأهمها ما يحصل في غزة حيث نقف متعجبين مستهجنين لهذا الصمت العالمي الذي لا يناسب أبدًا مع طروحات الإنسانية المعاصرة التي يطرحها العالم الحر اليوم".