الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

الشيخ الكردي في خطبة العيد: الشعب يلتف خلف جيشه ودولته في الدفاع عن البلد

2025-03-30 | 01:08
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الشيخ الكردي في خطبة العيد: الشعب يلتف خلف جيشه ودولته في الدفاع عن البلد
الشيخ الكردي في خطبة العيد: الشعب يلتف خلف جيشه ودولته في الدفاع عن البلد

أشار أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، في خطبة عيد الفطر من مسجد محمد الأمين بتكليف من المفتي عبداللطيف دريان الى أن "شهر رمضان رسالة حياة وتجديد الميثاق مع الله والتحدي بعد رمضان كيف نثبت على الطاعات"، معتبرا أن "العيد يأتي وهناك العديد من الجراح داخل أمتنا وأهمها ما يحصل في غزة حيث نقف متعجبين مستهجنين لهذا الصمت العالمي الذي لا يناسب أبدًا مع طروحات الإنسانية المعاصرة التي يطرحها العالم الحر اليوم".

واعتبر أنه "لا نستطيع إلا أن نستحضر آلام بلدنا التي سنتغلب عليها بوحدتنا فالاحتلال الإسرائيلي لا يزال متواجدًا"، لافتا الى أن "الاحتلال لأرضنا ما زال قائماً والشّعب اليوم أكثر من أيّ وقت مضى يلتفّ خلف جيشه ودولته في الدفاع عن البلد والسعي الحثيث لتحرير أيّ بقعة أرض محتلّة".

وشدّد على أنّه نحتاج اليوم إلى طي صفحات الماضي وأن يكفّ بعضنا عن التهشيم في كيان هذا البلد، وأسأل الله تعالى في العيد أن يتغير حال أمتنا إلى مزيد من الأمن والاستقرار".
الشيخ الكردي في خطبة العيد: الشعب يلتف خلف جيشه ودولته في الدفاع عن البلد

محليات

خطبة العيد

أمين الكردي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الرئيس سلام أدى صلاة الفجر في السعودية
الرئيس سلام وصل إلى المملكة العربية السعودية فجراً

اقرأ ايضا في محليات

الرئيس سلام يؤدي صلاة العيد مع ولي العهد وحضور العاهل السعودي (صور)
02:47

الرئيس سلام يؤدي صلاة العيد مع ولي العهد وحضور العاهل السعودي (صور)

الرئيس سلام يؤدي صلاة العيد في رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحضور العاهل السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز

02:47

الرئيس سلام يؤدي صلاة العيد مع ولي العهد وحضور العاهل السعودي (صور)

الرئيس سلام يؤدي صلاة العيد في رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحضور العاهل السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز

الرئيس سلام أدى صلاة العيد في السعودية (صور)
02:25

الرئيس سلام أدى صلاة العيد في السعودية (صور)

أدى رئيس الحكومة نواف سلام صلاة الفجر بحضور وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل ثاني وحضور مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، والأمير يزيد بن فرحان، والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري.

02:25

الرئيس سلام أدى صلاة العيد في السعودية (صور)

أدى رئيس الحكومة نواف سلام صلاة الفجر بحضور وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل ثاني وحضور مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، والأمير يزيد بن فرحان، والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري.

اللواء ابراهيم يهنّئ بعيد الفطر: لبنان وسط المحن ولكن إرادة شعبه أقوى من التحديات
02:23

اللواء ابراهيم يهنّئ بعيد الفطر: لبنان وسط المحن ولكن إرادة شعبه أقوى من التحديات

كتب اللواء عباس ابراهيم على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "يحلّ عيد الفطر هذا العام ولبنان يواجه تحديات جساما من صواريخ تتساقط على الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع، إلى أزمات تضغط على أبنائه في الداخل وعلى حدوده الملتهبة. لكنه يبقى الوطن الذي ينهض دوما بإرادة شعبه، متجاوزا المحن بالصبر والوحدة.
في هذا العيد، نتمسّك بالأمل ونؤكد أن لبنان لن ينكسر ما دامت ارادة أبنائه أقوى من كل المؤامرات والاعتداءات. نسأل الله أن يحفظ وطننا ويعيد العيد على اللبنانيين بالأمن والسلام والوحدة".

02:23

اللواء ابراهيم يهنّئ بعيد الفطر: لبنان وسط المحن ولكن إرادة شعبه أقوى من التحديات

كتب اللواء عباس ابراهيم على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "يحلّ عيد الفطر هذا العام ولبنان يواجه تحديات جساما من صواريخ تتساقط على الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع، إلى أزمات تضغط على أبنائه في الداخل وعلى حدوده الملتهبة. لكنه يبقى الوطن الذي ينهض دوما بإرادة شعبه، متجاوزا المحن بالصبر والوحدة.
في هذا العيد، نتمسّك بالأمل ونؤكد أن لبنان لن ينكسر ما دامت ارادة أبنائه أقوى من كل المؤامرات والاعتداءات. نسأل الله أن يحفظ وطننا ويعيد العيد على اللبنانيين بالأمن والسلام والوحدة".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025