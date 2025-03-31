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محليات

صباح عيد الفطر في بلدة كفركلا (فيديو)

2025-03-31 | 06:22
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صباح عيد الفطر في بلدة كفركلا (فيديو)
صباح عيد الفطر في بلدة كفركلا (فيديو)

صباح عيد الفطر في بلدة كفركلا

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صباح عيد الفطر في بلدة كفركلا (فيديو)

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كثفت شعبة المعلومات في الامن العام في الجنوب - فرع الامن القومي، وبتوجيهات من المدير العام اللواء حسن شقير، حجم الاجراءات التي اتخذتها ورفعت وتيرتها بدرجات عالية، بعدما تم إلغاء كل المأذونيات وخاصة خلال فترة عيد الفطر، في وقت انطلقت عملية مسح شاملة في كل مناطق الجنوب لكل المشتبه بهم من لبنانيين ونازحين سوريين واجانب وخاصة في البلدات المحيطة بمناطق اطلاق الصواريخ المشبوهة منذ ايام، والتي اسفرت عن توقيف متورطين اثنين بهذه العملية، وتتولى دائرة التحقيق في الامن العام التحقيق معهما واستجوابهما، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

10:25

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كثفت شعبة المعلومات في الامن العام في الجنوب - فرع الامن القومي، وبتوجيهات من المدير العام اللواء حسن شقير، حجم الاجراءات التي اتخذتها ورفعت وتيرتها بدرجات عالية، بعدما تم إلغاء كل المأذونيات وخاصة خلال فترة عيد الفطر، في وقت انطلقت عملية مسح شاملة في كل مناطق الجنوب لكل المشتبه بهم من لبنانيين ونازحين سوريين واجانب وخاصة في البلدات المحيطة بمناطق اطلاق الصواريخ المشبوهة منذ ايام، والتي اسفرت عن توقيف متورطين اثنين بهذه العملية، وتتولى دائرة التحقيق في الامن العام التحقيق معهما واستجوابهما، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

مستغلة لقاءات عيد الفطر.. إسرائيل تبحث عن أهداف جنوب لبنان!
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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أن "حجم التحليق المكثف للطيران الحربي الاسرائيلي والمسيرات في أجواء مناطق الجنوب اليوم، مشكلاً إطباقاً جوياً كاملاً، بدا لافتا، وفسره مطلعون بالأمور التقنية أن العدو يبحث حاليا عن أهداف عبر الذكاء الاصطناعي لبناء معلومات إستخباراتية عن طريق اللقاءات الحتمية التي ستحصل بين العائلات والأصدقاء والمعارف بفعل عيد الفطر".

10:14

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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أن "حجم التحليق المكثف للطيران الحربي الاسرائيلي والمسيرات في أجواء مناطق الجنوب اليوم، مشكلاً إطباقاً جوياً كاملاً، بدا لافتا، وفسره مطلعون بالأمور التقنية أن العدو يبحث حاليا عن أهداف عبر الذكاء الاصطناعي لبناء معلومات إستخباراتية عن طريق اللقاءات الحتمية التي ستحصل بين العائلات والأصدقاء والمعارف بفعل عيد الفطر".

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