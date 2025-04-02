الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

2025-04-02 | 03:07
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة ورياح ناشطة صباحا ، يتكون الضباب على المرتفعات مع هطول أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية .

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي متقلب نسبيا حتى نهاية الاسبوع ، بسبب منخفض جوي متمركز جنوب تركيا يدفع بكتل هوائية باردة الى منطقتنا مع درجات حرارة دون معدلاتها لشهر نيسان.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان: بيروت بين 15و 24، طرابلس بين 13 و 23 و زحلة بين 9 و 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:  

غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها ورياح ناشطة أحيانا تصل لحدود 75 كلم/س بخاصة شمال البلاد، يتوقع هطول أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات و اجواء سديمية عابقة ومغبرة خلال النهار، يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار .

الخميس:  

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة ورياح ناشطة صباحا ، يتكون الضباب على المرتفعات مع هطول أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية .

الجمعة:  

غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، تنشط الرياح بخاصة خاصة في المناطق الشمالية مع أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الجبلية اعتبارا من بعد الظهر .

السبت:  

غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية والجبلية اعتبارا من الظهر . 

-الحرارة على الساحل من 13 الى 22 درجة ، فوق الجبال من 6 الى 13 درجة ، في الداخل من 7 الى 14 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 20 و 45 كم/س تصل لحدود 75 كلم/س شمالا اعتبارا من المساء .

-الانقشاع: سيىء الى متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 60 و 85%.

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,25

-ساعة غروب الشمس: 18,59

كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

محليات

لبنان

الطقس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
البعريني: نعم للتطبيع اذا كان يحمينا!
خبير أمني يحذر:ركزوا أنظاركم على العراق.. ما علاقة حزب الله؟

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025