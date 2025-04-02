الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

الكتائب: للالتزام الحرفي باتفاق وقف النار

2025-04-02 | 10:57
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الكتائب: للالتزام الحرفي باتفاق وقف النار
الكتائب: للالتزام الحرفي باتفاق وقف النار

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد الاطلاع على آخر معطيات الأسبوع المنصرم، لا سيما المستجدات الميدانية، أصدر بيانا، أشار الى انه "توقف عند تجدّد الاستهدافات الإسرائيلية التي طالت الضاحية الجنوبية مرتين في أقل من أسبوع، ورأى أن استئناف هذه الأعمال لا يطمئن، بل يؤشر إلى عودة اللااستقرار إلى لبنان وتعريضه مجددا لوطأة الحروب التي اعتقد اللبنانيون أنها ولت إلى غير رجعة".

وأكد أن "إطلاق الصواريخ من لبنان على دفعتين هو عمل مدان من أي جهة أتى ويهدف الى إعادة عقارب الساعة الى الوراء وإعادة تحويل لبنان إلى منصة تخدم مصالح أجندات الممانعة لتصرف في المفاوضات ويقوّض استقرار لبنان عن سابق تصور وتصميم"، مشددا "على ضرورة الامتثال الفوري والكامل لوقف إطلاق النار من قبل إسرائيل وحزب الله والفصائل المسلحة كافة الى أي جهة انتمت"، داعيا "الدولة والأفرقاء المعنيين إلى اتخاذ أقسى التدابير والإجراءات لمنع تكرار هذه الممارسات تحت أي ذريعة كانت".

وإذ طالب حزب الكتائب، "بانسحاب إسرائيل الفوري والكامل من الأراضي اللبنانية"، حمل "حزب الله"،" مسؤولية تعريض لبنان للخطر نتيجة إصراره على الاجتهاد في ما يتعلق ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، والذي كان واضحًا وصريحًا لجهة التخلي عن السلاح على كامل الأراضي اللبنانية وحصره بيد القوى الشرعية اللبنانية وقد وافق عليه حزب الله بإرادته تحت وطأة النار ووقّعت عليه الحكومة السابقة والتزمت به الحكومة الحالية، مجددا مطالبته الحكومة اللبنانية "بمقاربة فورية وجدية لمسألة السلاح، ووضعها على جدول أعمالها، بهدف إعداد جدول زمني دقيق يفضي إلى استكمال تسليمه، التزامًا بالاتفاقات المعقودة".

ورحب الحزب "على مسافة أيام من الجولة الأولى من الانتخابات البلدية"، بدعوة وزير الداخلية الهيئات الناخبة وتأكيد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، معلنا تمسكه "بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها من دون أي تأخير"، مشددا على "أن التعديلات الضرورية المطروحة على القانون، وإن كانت مطلوبة ومفيدة، إلا أنها لا يجب أن تشكل بأي حال من الأحوال ذريعة لتأجيل الاستحقاق الدستوري".

وأكد الحزب "مع اقتراب الذكرى الخمسين لانطلاقة المقاومة اللبنانية في 13 نيسان"، "تمسكه بقيامة لبنان السيّد الحرّ وبمعاني هذا اليوم الذي بدأت فيه رحلة تحرير لبنان من كل الاحتلالات"، معلنا انه للمناسبة، "يقيم احتفالًا تخليدًا لذكرى شهدائه الذين أعطوا حياتهم ليكون لبنان دولة كاملة المواصفات ويدعو الأنصار والأصدقاء إلى ملاقاته في عين الرمانة السبت 12 نيسان لتجديد العهد".

الكتائب: للالتزام الحرفي باتفاق وقف النار

محليات

سامي الجميّل

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نداء الوطن: هل عادت "حرب الاغتيالات" بين إسرائيل و "حزب الله"؟
وساطة لبنانية-سعودية تفرج عن الحاج حيدر سليم

اقرأ ايضا في محليات

لحزب الله.. حلان وأحلاهما مر
13:00

لحزب الله.. حلان وأحلاهما مر

أفادت معلومات الجديد، بأن باريس تدعم مقترح رئيس الجمهورية جوزاف عون بشأن الحوار حول نزع سلاح حزب الله، مع تحديد جدول زمني لذلك. في وقتٍ ذاته، تعمل فرنسا مع واشنطن على مبادرة لتخفيف التصعيد الإسرائيلي، والبحث عن طرق أخرى لنزع سلاح الحزب.

13:00

لحزب الله.. حلان وأحلاهما مر

أفادت معلومات الجديد، بأن باريس تدعم مقترح رئيس الجمهورية جوزاف عون بشأن الحوار حول نزع سلاح حزب الله، مع تحديد جدول زمني لذلك. في وقتٍ ذاته، تعمل فرنسا مع واشنطن على مبادرة لتخفيف التصعيد الإسرائيلي، والبحث عن طرق أخرى لنزع سلاح الحزب.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025