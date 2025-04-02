الكتائب: للالتزام الحرفي باتفاق وقف النار

وأكد أن "إطلاق الصواريخ من لبنان على دفعتين هو عمل مدان من أي جهة أتى ويهدف الى إعادة عقارب الساعة الى الوراء وإعادة تحويل لبنان إلى منصة تخدم مصالح أجندات الممانعة لتصرف في المفاوضات ويقوّض استقرار لبنان عن سابق تصور وتصميم"، مشددا "على ضرورة الامتثال الفوري والكامل لوقف إطلاق النار من قبل إسرائيل وحزب الله والفصائل المسلحة كافة الى أي جهة انتمت"، داعيا "الدولة والأفرقاء المعنيين إلى اتخاذ أقسى التدابير والإجراءات لمنع تكرار هذه الممارسات تحت أي ذريعة كانت".

وإذ طالب حزب الكتائب، "بانسحاب إسرائيل الفوري والكامل من الأراضي اللبنانية"، حمل "حزب الله"،" مسؤولية تعريض لبنان للخطر نتيجة إصراره على الاجتهاد في ما يتعلق ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، والذي كان واضحًا وصريحًا لجهة التخلي عن السلاح على كامل الأراضي اللبنانية وحصره بيد القوى الشرعية اللبنانية وقد وافق عليه حزب الله بإرادته تحت وطأة النار ووقّعت عليه الحكومة السابقة والتزمت به الحكومة الحالية، مجددا مطالبته الحكومة اللبنانية "بمقاربة فورية وجدية لمسألة السلاح، ووضعها على جدول أعمالها، بهدف إعداد جدول زمني دقيق يفضي إلى استكمال تسليمه، التزامًا بالاتفاقات المعقودة".

ورحب الحزب "على مسافة أيام من الجولة الأولى من الانتخابات البلدية"، بدعوة وزير الداخلية الهيئات الناخبة وتأكيد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، معلنا تمسكه "بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها من دون أي تأخير"، مشددا على "أن التعديلات الضرورية المطروحة على القانون، وإن كانت مطلوبة ومفيدة، إلا أنها لا يجب أن تشكل بأي حال من الأحوال ذريعة لتأجيل الاستحقاق الدستوري".

وأكد الحزب "مع اقتراب الذكرى الخمسين لانطلاقة المقاومة اللبنانية في 13 نيسان"، "تمسكه بقيامة لبنان السيّد الحرّ وبمعاني هذا اليوم الذي بدأت فيه رحلة تحرير لبنان من كل الاحتلالات"، معلنا انه للمناسبة، "يقيم احتفالًا تخليدًا لذكرى شهدائه الذين أعطوا حياتهم ليكون لبنان دولة كاملة المواصفات ويدعو الأنصار والأصدقاء إلى ملاقاته في عين الرمانة السبت 12 نيسان لتجديد العهد".