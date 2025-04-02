الدولار اول الاساطيلِ المنتظرة على ميناء ترامب الجمركي (مقدمة النشرة)
دوّت صفاراتُ الانذارِ الجمركيةُ في العالم إيذاناً بإعلان الرئيسِ الاميركي دونالد ترامب هذه الليلة "يومَ التحرير" كاسِراً القواعدَ التجاريةَ القائمة منذ عقود.. الدولار اولُ الاساطيلِ المنتظِرة على ميناء ترامب الجمركي.. يليه النِفطُ الجالسُ على بَرميلِ بارود.. ثم الدولُ والكِياناتُ التي ستعامِلُ اميركا بالمِثل وبينها اتحادٌ اوروبي يستعدُّ للرد على مصادرِ النيران، أمُّ المعاركِ التجاريةِ يطلقُها ترامب تنفيذاً لما توعَّدَ به في حملتِه الانتخابية، معَ فرضِ رسومٍ جمركيةٍ جديدة هدفُها افتتاحُ "عصرٍ ذهبي" للولايات المتحدة، على ان يَسريَ مفعولُ هذه الرسوم فور اعلانِها لتنهِيَ "نهبَ اميركا" حَسَبَ ما اعلنت كارولين ليفيت المتحدثةُ باسم البيت الابيض