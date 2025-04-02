ما حقيقة إغلاق "القرض الحسن" في صيدا؟
انتشر عبر المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي خبر زعم ان رئيـس بلدية صيدا حازم بديع اصدر قراراً يقضي بإغلاق مبنى "القرض الحسن" في المدينة.
فريق "فاكت تشيك ليبانون" في وزارة الاعلام تواصل مع بلدية صيدا، فاكد مسؤول المكتب الاعلامي للبلدية، ان "كل ما يتم تداوله عن إقفال القرض الحسن - صيدا غير دقيق، ففرع صيدا يعمل بشكل طبيعي بمكانه الموقت، وسينتقل الى مكانه القديم في مدينة صيدا في شارع رياض الصلح بناية الزعتري بعد انتهاء اعمال الترميم نتيجة الاعتداء الاسرائيلي".