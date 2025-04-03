إسرائيل استهدفت مركزاً صحياً مستحدثاً في الناقورة

عمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف عدد من الغرف الجاهزة في بلدة الناقورة جنوبي لبنان، ليل أمس.









وأفيد بأن هذه الغرف عبارة عن مركز مستحدث للدفاع المدني - الهيئة الصحية.

الاستهداف حصل قرابة الساعة الثالثة من فجر اليوم، وبعد أقلّ من 24 ساعة على استهداف مسيّرة إسرائيلية بيتاً جاهزاً في بلدة يارون الحدودية.

وفي بيان، أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية بأن "العدو الإسرائيلي استهدف فجر اليوم بثلاث غارات عدوانيّة المركز المستحدث للدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة الناقورة، مما أدّى إلى تدميره بشكل كامل وتضرّر سيارتَي إسعاف وإطفاء، وحال اللّطف الإلهي دون وقوع إصابات بين المسعفين".