الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

إسرائيل استهدفت مركزاً صحياً مستحدثاً في الناقورة

2025-04-03 | 03:09
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إسرائيل استهدفت مركزاً صحياً مستحدثاً في الناقورة
إسرائيل استهدفت مركزاً صحياً مستحدثاً في الناقورة

عمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف عدد من الغرف الجاهزة في بلدة الناقورة جنوبي لبنان، ليل أمس.

وأفيد بأن هذه الغرف عبارة عن مركز مستحدث للدفاع المدني - الهيئة الصحية.
الاستهداف حصل قرابة الساعة الثالثة من فجر اليوم، وبعد أقلّ من 24 ساعة على استهداف مسيّرة إسرائيلية بيتاً جاهزاً في بلدة يارون الحدودية.
وفي بيان، أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية بأن "العدو الإسرائيلي استهدف فجر اليوم بثلاث غارات عدوانيّة المركز المستحدث للدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة الناقورة، مما أدّى إلى تدميره بشكل كامل وتضرّر سيارتَي إسعاف وإطفاء، وحال اللّطف الإلهي دون وقوع إصابات بين المسعفين".
إسرائيل استهدفت مركزاً صحياً مستحدثاً في الناقورة

محليات

لبنان

الناقورة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق عام بنت جبيل - يارون "منطقة الدورة"
أمواج عاتية تقذف سفينة سياحية (فيديو)

اقرأ ايضا في محليات

النائب نبيل بدر: بيروت ليست مكباً للنفايات
07:14

النائب نبيل بدر: بيروت ليست مكباً للنفايات

كتب النائب نبيل بدر عبر حسابه على منصة "اكس ": "مشهد النفايات المتكدسة في أرض جلول، مستديرة شاتيلا، ومتفرعات صبرا لم يعد مجرد أزمة بيئية، بل إهانة صارخة لكرامة الناس وصحتهم".

07:14

النائب نبيل بدر: بيروت ليست مكباً للنفايات

كتب النائب نبيل بدر عبر حسابه على منصة "اكس ": "مشهد النفايات المتكدسة في أرض جلول، مستديرة شاتيلا، ومتفرعات صبرا لم يعد مجرد أزمة بيئية، بل إهانة صارخة لكرامة الناس وصحتهم".

الراعي: ليس وقت التطبيع الآن!
06:30

الراعي: ليس وقت التطبيع الآن!

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي مجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزف القصيفي، وكانت مناسبة لعرض الاوضاع العامة في البلاد.

06:30

الراعي: ليس وقت التطبيع الآن!

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي مجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزف القصيفي، وكانت مناسبة لعرض الاوضاع العامة في البلاد.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025