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محليات

وزير الخارجية استقبل وفداً اوروبياً: للضغط على إسرائيل!

2025-04-03 | 07:48
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وزير الخارجية استقبل وفداً اوروبياً: للضغط على إسرائيل!
وزير الخارجية استقبل وفداً اوروبياً: للضغط على إسرائيل!

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو على رأس وفد من الاتحاد الاوروبي ضمّ أيضا سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال، وأجرى معهم جولة أفق تناولت الأوضاع في لبنان والمنطقة، والعلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي.

وأكد الوزير رجّي للوفد الأوروبي رفض لبنان الشديد لعدوان اسرائيل المستمر عليه واعتداءاتها اليومية في الجنوب واستهدافها المتجدد للعاصمة بيروت، وجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي بممارسة أقسى الضغوط على اسرائيل لالزامها بالانسحاب من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها، وبوقف هجماتها وانتهاكاتها لسيادة لبنان، والالتزام باعلان وقف الاعمال العدائية وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وتطرق اللقاء كذلك الى مسألة النزوح السوري في لبنان، التي أخذت حيّزاً كبيراً من المحادثات، في ظل تأكيد الوزير رجّي على ضرورة إطلاق مسار عودتهم السريعة الى سوريا وتهيئة الأرضية لهذه العودة، متمنياً على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في مقاربته لهذه القضية بعد المتغيّرات الكبيرة التي حصلت في سوريا.
 
 
 
وزير الخارجية استقبل وفداً اوروبياً: للضغط على إسرائيل!

محليات

يوسف رجي

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