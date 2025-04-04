حاكم مصرف لبنان: أتعهد الالتزام بأحكام الدستور وسأحرص على بقاء المركزي "مؤسسة مستقلة في قراراتها وتحييدها عن النفوذ السياسية والإبقاء على الدور الناظم لها"

أشار حاكم مصرف لبنان كريم سعيد خلال مراسم التسلم والتسليم في مصرف لبنان الى انه "يجب العمل على سداد وإعادة جميع الودائع تدريجياً من خلال تحمل مصرف لبنان والمصارف والدولة مسؤولياتهم عن طريق إعطاء الاولوية لصغار المودعين ومن ثم المودعين من الفئات المتوسطة".
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل و دون تعديل على الجبال و في الداخل، ورياح ناشطة أحيانا بخاصة شمال البلاد وجنوبه مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.