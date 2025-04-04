انتخاب الهيئة الإدارية لرابطة قدامى جامعة الحكمة: عيسى نحّاس رئيسًا وايلي حسيب أبو عسله نائبًا للرئيس

كريستل صقر الخازن (٦٦ صوتاً)

ايلي أبو عسله (٦٣ صوتاً)

جان نمّور (٥٧ صوتاً)

عيسى نحّاس (٥٥ صوتاً)

شربل شلالا (٥٤ صوتاً)

إيلي منيع (٥٣ صوتاً)

فكتوريا شرفان زمرّد (٥٢ صوتاً)

عمر الخطيب (٥٢ صوتاً)

أما من اللائحة الثانية، فقد فاز أربعة محامون:

إبراهيم سمراني (٥٦ صوتاً)

فؤاد الأسمر (٥٤ صوتاً)

ماري ضو (٥٢ صوتاً)

إيلي كرم (٥١ صوتاً)، بعد أن تعادل مع كاتبة عدل بيروت رين مطر، المرشحة على لائحة نحّاس.