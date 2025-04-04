انتخاب الهيئة الإدارية لرابطة قدامى جامعة الحكمة: عيسى نحّاس رئيسًا وايلي حسيب أبو عسله نائبًا للرئيس
انتخبت الهيئة الادارية لرابطة قدامى جامعة الحكمة بحيث فاز المحامي عيسى نحاس بمنصب الرئيس، والمحامي ايلي أبو عسله بمنصب نائب الرئيس، والمحامي جان نمور بمنصب أمين السرّ، والمحامي شربل شلاله بمنصب أمين الصندوق، والمحامية فكتوريا شرفان ممثلة الجمعية لدى الحكومة.حيث فاز من اللائحة الأولى المحامون:
كريستل صقر الخازن (٦٦ صوتاً)
ايلي أبو عسله (٦٣ صوتاً)
جان نمّور (٥٧ صوتاً)
عيسى نحّاس (٥٥ صوتاً)
شربل شلالا (٥٤ صوتاً)
إيلي منيع (٥٣ صوتاً)
فكتوريا شرفان زمرّد (٥٢ صوتاً)
عمر الخطيب (٥٢ صوتاً)
أما من اللائحة الثانية، فقد فاز أربعة محامون:
إبراهيم سمراني (٥٦ صوتاً)
فؤاد الأسمر (٥٤ صوتاً)
ماري ضو (٥٢ صوتاً)
إيلي كرم (٥١ صوتاً)، بعد أن تعادل مع كاتبة عدل بيروت رين مطر، المرشحة على لائحة نحّاس.