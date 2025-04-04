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محليات

بشأن الظهور بالحجاب.. إدارة تلفزيون لبنان تصدر البيان!

2025-04-04 | 05:17
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بشأن الظهور بالحجاب.. إدارة تلفزيون لبنان تصدر البيان!
بشأن الظهور بالحجاب.. إدارة تلفزيون لبنان تصدر البيان!

رداً على مايتم التداول به حول موضوع منع ظهور المذيعات المحجبات على شاشة تلفزيون لبنان، ردت مساعد المدير العام في تلفزيون لبنان، الإعلامية ندى صليبا، بما يلي:


‎“تلفزيون لبنان لا يعتمد تاريخياً وعُرفاً أي إشارات أو شعائر أو رموز دينية لإبرازها على الشاشة من أي نوع كانت، مع احترامه الكامل والتام للأديان السماوية، وهو ينقل على شاشته جميع المناسبات الدينية على اختلافها.
‎وقد التزم جميع مجالس الإدارة السابقين بهذا التوجه، إذ لم يُسمح للمذيعات من الطوائف المسيحية والإسلامية ارتداء أو وضع أي رمز ديني خلال الظهور على الشاشة. كما يتم الاستماع دائماً إلى كل موظف أراد الظهور على الشاشة برمز ديني دون استثناء على الإطلاق.
‎أما الموضوع المُثار اليوم بشأن الحجاب مع إحدى المتعاقدات، فالجدير ذكره انها ليست مراسلة في قسم الأخبار وهي تعمل في قسم السوشيال ميديا وتحديداً في الشريط الإخباري، وقد استُعين بها كمراسلة في فترة الحرب الاسرائيلية على لبنان، وهي تضغط اليوم بالاستقالة حتى يُسمح لها بالظهور على الشاشة. وهذا الأمر ليس وليد الساعة، بل أُثير في عهدٍ سابق وحُسم الأمر بعدم تعديل هذا التوجه.
‎إن أي تغيير في هذه المعايير المعتمدة منذ عقود طويلة، والتي تعود إلى تاريخ انطلاقة هذا التلفزيون، هو من صلاحيات مجلس الإدارة حصراً، والذي يعمل وزير الإعلام الدكتور بول مرقص على تشكيله".
بشأن الظهور بالحجاب.. إدارة تلفزيون لبنان تصدر البيان!

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