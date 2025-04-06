الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

بعد الضجة حول تلفزيون لبنان... بيانٌ من المركز الكاثوليكي للاعلام

2025-04-06 | 05:33
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد الضجة حول تلفزيون لبنان... بيانٌ من المركز الكاثوليكي للاعلام
بعد الضجة حول تلفزيون لبنان... بيانٌ من المركز الكاثوليكي للاعلام

صدر عن المركز الكاثوليكي للإعلام البيان الآتي:

"يستغرب المركز الكاثوليكي للإعلام الضجة المثارة منذ يومين حول عدم السماح لإعلامية محجبة بالظهور على الشاشة. وأكثر ما أثار الاستغراب هو أن الحملة انحرفت بشكل غير موفق وغير بريء، حيث تضمنّت اتهامات غير صحيحة، منها ادعاء أن بعض المذيعات ظهرن على شاشة التلفزيون وهنّ يضعن رموزًا دينية مسيحية كالصليب، في محاولة لإظهار التلفزيون وكأنه جزء من الوطن، وليس لكامل الوطن، وهو ما نؤكد أنه غير صحيح إطلاقًا.

إننا نقدر ونحترم المواقف التي تدعو للمساواة في الحقوق وعدم التمييز، إلا أننا في الوقت نفسه نؤكد على ضرورة الاستمرار في العرف التاريخي لتلفزيون لبنان الذي طالما ابتعد عن أي شعارات دينية أو طائفية. كفى البلد ما يعانيه من تحديات، ولا حاجة لمزيد من تأجيج المشاعر في هذه الفترة الدقيقة. وهذا ما دفعنا لعدم إثارة مسألة افتتاح إذاعة لبنان بثّها اليومي بالقرآن الكريم.

أما بشأن التحجج بأن بعض المذيعات ظهرن وهنّ يرتدين إشارة الصليب، فإن هذا ليس سوى افتراء وتزوير على مواقع التواصل الاجتماعي. يبدو أن العقد البسيط الذي يحتوي على وردتين صغيرتين على عنق المديرة العامة المساعدة ندى صليبا الشويري قد اختلط لدى البعض واعتُبر صليبًا.

وفيما يخص الإعلامية نايلة شهوان، التي ظهرت مرة وهي ترتدي الصليب، فقد تلقت ملاحظة في شهر آب 2023 بعدم إظهاره مرة أخرى، وقد تقبلت الأمر بروح طيبة ولم تستغل ذلك لأغراض طائفية. وفي تلك الفترة، لم تُصدر بكركي ولا المركز الكاثوليكي للإعلام أي بيان احتجاجي على حجب الصليب، احترامًا لأنظمة تلفزيون لبنان.

وبناءً على ذلك، نؤكد أن تلفزيون لبنان لطالما كان نموذجًا جامعًا لإعلاميين من مختلف الطوائف بعيدًا عن الشعارات الدينية. لذلك، نتساءل لماذا استغلال قضية معينة اليوم لمحاولة إبعاد التلفزيون عن نهجه الوطني الراسخ منذ عقود؟

إن الحفاظ على المبادئ الحقوقية يقتضي الإبقاء على النهج القائم في التلفزيون الذي يضم إعلاميين من مختلف الطوائف دون إظهار هويتهم الدينية أو الطائفية. وندعو معالي وزير الإعلام الدكتور بول مرقص إلى الحفاظ على دور تلفزيون لبنان كشاشة جامعة لجميع اللبنانيين. كما نطالب من يقفون خلف هذه الحملة بوقف إثارة القضايا الخلافية، والتوقف عن ممارسة أي ضغط سياسي أو غير سياسي على وزير الإعلام، الذي يملك الحق، بالتعاون مع مجلس إدارة التلفزيون، في اتخاذ القرار المناسب في هذا الملف. ذلك بناءً على سابقة مع موظفة لم يُسمح لها بالظهور رغم تدخل بعض المرجعيات الدينية، ولأن أي موظف أو متعاقد حديثًا لا يمكنه مخالفة القواعد المعتمدة، ويجب عليه الالتزام بأنظمة المؤسسة أو الانضمام لمؤسسة أخرى.

وأخيرًا، يواصل المركز الكاثوليكي للإعلام الدعوة للحفاظ على الهوية الوطنية لتلفزيون لبنان، ويشدد على أن التلفزيون يبقى مؤسسة خاصة تخضع لقانون التجارة وليس لإدارة رسمية أو مؤسسة عامة، وله نظامه الخاص الذي يحدد عمله وفقًا لمرسوم قانوني."

بعد الضجة حول تلفزيون لبنان... بيانٌ من المركز الكاثوليكي للاعلام

محليات

لبنان

المركز الكاثوليكي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجيش الإسرائيلي: اغارت طائرة لسلاح الجو على عنصرين لحزب الله عملا بآلية هندسية في منطقة زبقين جنوب لبنان
أورتاغوس التقت حاكم مصرف لبنان ووزيري المالية والإقتصاد.. هذا ما تم بحثه

اقرأ ايضا في محليات

لا تغسلوا سيارتكم!
Play
08:01

لا تغسلوا سيارتكم!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يشهد لبنان غداً طقساً غائماً جزئياً إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وانخفاض في نسبة الرطوبة. كما ستنشط الرياح لتصل سرعتها إلى 60 كم/س، خصوصاً في الشمال والجنوب، محملة بالغبار ما يؤدي إلى تدني الرؤية. بعد الظهر، تزداد الرطوبة ويحتمل تساقط أمطار محلية مصحوبة ببرق ورعد في المناطق الداخلية.

توقعات طقس الأيام المقبلة:

08:01

لا تغسلوا سيارتكم!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يشهد لبنان غداً طقساً غائماً جزئياً إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وانخفاض في نسبة الرطوبة. كما ستنشط الرياح لتصل سرعتها إلى 60 كم/س، خصوصاً في الشمال والجنوب، محملة بالغبار ما يؤدي إلى تدني الرؤية. بعد الظهر، تزداد الرطوبة ويحتمل تساقط أمطار محلية مصحوبة ببرق ورعد في المناطق الداخلية.

توقعات طقس الأيام المقبلة:

في زحلة.. لائحة موحّدة بين القوات والكتلة الشعبية
07:17

في زحلة.. لائحة موحّدة بين القوات والكتلة الشعبية

مع اقتراب استحقاق الإنتخابات البلديّة والإختيارية المُزمع إجراؤها خلال شهر أيّار القادم، وهو الإستحقاق الذي كان مستوجب الإجراء منذ ثلاثة أعوام، دخل حزب القوات اللبنانية، عبر نُوّابه ومنسّقيّته في زحلة، والكتلة الشعبية بشخص رئيستها السيّدة ميريام سكاف، في مفاوضات من أجل التحالف في الإنتخابات، وهو تحالف إنمائي، محلّي يهدف إلى توحيد الجهود من أجل إحداث التغيير المنشود في مدينة زحلة وإطلاق عجلة النهضة المحلّيّة على المستويات كافة.

07:17

في زحلة.. لائحة موحّدة بين القوات والكتلة الشعبية

مع اقتراب استحقاق الإنتخابات البلديّة والإختيارية المُزمع إجراؤها خلال شهر أيّار القادم، وهو الإستحقاق الذي كان مستوجب الإجراء منذ ثلاثة أعوام، دخل حزب القوات اللبنانية، عبر نُوّابه ومنسّقيّته في زحلة، والكتلة الشعبية بشخص رئيستها السيّدة ميريام سكاف، في مفاوضات من أجل التحالف في الإنتخابات، وهو تحالف إنمائي، محلّي يهدف إلى توحيد الجهود من أجل إحداث التغيير المنشود في مدينة زحلة وإطلاق عجلة النهضة المحلّيّة على المستويات كافة.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025