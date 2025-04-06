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محليات

في زحلة.. لائحة موحّدة بين القوات والكتلة الشعبية

2025-04-06 | 07:17
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في زحلة.. لائحة موحّدة بين القوات والكتلة الشعبية
في زحلة.. لائحة موحّدة بين القوات والكتلة الشعبية

مع اقتراب استحقاق الإنتخابات البلديّة والإختيارية المُزمع إجراؤها خلال شهر أيّار القادم، وهو الإستحقاق الذي كان مستوجب الإجراء منذ ثلاثة أعوام، دخل حزب القوات اللبنانية، عبر نُوّابه ومنسّقيّته في زحلة، والكتلة الشعبية بشخص رئيستها السيّدة ميريام سكاف، في مفاوضات من أجل التحالف في الإنتخابات، وهو تحالف إنمائي، محلّي يهدف إلى توحيد الجهود من أجل إحداث التغيير المنشود في مدينة زحلة وإطلاق عجلة النهضة المحلّيّة على المستويات كافة.

إن حزب القوات اللبنانية والكتلة الشعبية إذ يعلنان للرأي العام الزحلي عن وصول هذه المفاوضات إلى خاتمة إيجابية من خلال الإتفاق على خوض الإنتخابات البلديّة بلائحة مُوحّدة، يهمّهما أن يعلنا، بالإضافة إلى ذلك، ما يلي:

١- إن استحقاق الإنتخابات هو حق دستوري للمواطنين، نرفض إرجاءه لأي سبب وتحت أي ظرف، لأنه يُؤمّن الإنماء المتوازن والتنمية المُستدامة ويُطلق عجلة الخدمات التي ينتظرها المواطنون الزحليون منذ زمن طويل.

٢- إن التحالف بين الفريقين في الإنتخابات البلديّة يُريح الأجواء العامة في مدينة زحلة وهو ما يُحقق رغبة الفريقين المشتركة وقواعدهما الشعبية.

٣- يسعى الفريقان من خلال تحالفهما إلى إنتاج فريق عمل بلدي من خيرة شابات وشبان زحلة من ذوي الكفاءة في اختصاصاتهم، ساعين وبكل صدق إلى التجانس والإنتاج في العمل.

٤- يدعو الفريقان أبناء زحلة إلى الإنتصار للائحتهما المشتركة والتصويت لها بكثافة، بالنظر إلى أنها تمثّل وجدان المدينة العام وتتلاقى مع تطلعات أبنائها.

ختاماً، يدعو الفريقان اللوائح المنافسة إلى خوض المعركة بروح عالية من المنافسة الشريفة، على أساس البرامج والرؤى التي تُتوّج زحلة أبداً منارة المُدن

في زحلة.. لائحة موحّدة بين القوات والكتلة الشعبية

محليات

القوات اللبنانية

الكتلة الشعبية

الانتخابات البلدية

ميريام سكاف

زحلة

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