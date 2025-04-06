في زحلة.. لائحة موحّدة بين القوات والكتلة الشعبية

إن حزب القوات اللبنانية والكتلة الشعبية إذ يعلنان للرأي العام الزحلي عن وصول هذه المفاوضات إلى خاتمة إيجابية من خلال الإتفاق على خوض الإنتخابات البلديّة بلائحة مُوحّدة، يهمّهما أن يعلنا، بالإضافة إلى ذلك، ما يلي:

١- إن استحقاق الإنتخابات هو حق دستوري للمواطنين، نرفض إرجاءه لأي سبب وتحت أي ظرف، لأنه يُؤمّن الإنماء المتوازن والتنمية المُستدامة ويُطلق عجلة الخدمات التي ينتظرها المواطنون الزحليون منذ زمن طويل.

٢- إن التحالف بين الفريقين في الإنتخابات البلديّة يُريح الأجواء العامة في مدينة زحلة وهو ما يُحقق رغبة الفريقين المشتركة وقواعدهما الشعبية.

٣- يسعى الفريقان من خلال تحالفهما إلى إنتاج فريق عمل بلدي من خيرة شابات وشبان زحلة من ذوي الكفاءة في اختصاصاتهم، ساعين وبكل صدق إلى التجانس والإنتاج في العمل.

٤- يدعو الفريقان أبناء زحلة إلى الإنتصار للائحتهما المشتركة والتصويت لها بكثافة، بالنظر إلى أنها تمثّل وجدان المدينة العام وتتلاقى مع تطلعات أبنائها.

ختاماً، يدعو الفريقان اللوائح المنافسة إلى خوض المعركة بروح عالية من المنافسة الشريفة، على أساس البرامج والرؤى التي تُتوّج زحلة أبداً منارة المُدن.