أورتاغوس تنبّه: لا تهاون بعد اليوم! (نداء الوطن)

في لقاءاتها مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، كانت الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس حاسمة لجهة ضرورة وضع جدول زمني لبدء تسليم "حزب الله" سلاحه، وحاولت أورتاغوس الإيحاء بأن هذا الموقف ليس موقف الولايات المتحدة الأميركية فقط بل هو موقف الغرب وبعض الدول العربية. كذلك لوحظ أنها أجرت لقاءات منفردة مع الثلاثة قبل اللقاءات الموسعة، ما يعني أنها فضلت "التشدّد السري".

معلومات "نداء الوطن" تحدثت عن أن أورتاغوس كانت صارمة جداً في موضوع إطلاق الصواريخ سواء من شمال الليطاني أم من جنوبه، بمعنى أن لا تساهل أو تهاون بعد اليوم إذا ما تمّ إطلاق أي صاروخ.

ويرى مصدر دبلوماسي أن الموفدة الأميركية، من خلال لقاءاتها، أكدت أن التباطؤ غير مسموح وأن التأخر في الإيفاء بالالتزامات ليس لمصلحة لبنان على الإطلاق، وأكد أنها قالت لكل من التقتهم إن "هناك نافذة فُتِحَت لكنها لن تدوم إلى الأبد".