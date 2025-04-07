الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

أورتاغوس تنبّه: لا تهاون بعد اليوم! (نداء الوطن)

2025-04-07 | 01:35
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
أورتاغوس تنبّه: لا تهاون بعد اليوم! (نداء الوطن)
أورتاغوس تنبّه: لا تهاون بعد اليوم! (نداء الوطن)

جاء في صحيفة "نداء الوطن":

في لقاءاتها مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، كانت الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس حاسمة لجهة ضرورة وضع جدول زمني لبدء تسليم "حزب الله" سلاحه، وحاولت أورتاغوس الإيحاء بأن هذا الموقف ليس موقف الولايات المتحدة الأميركية فقط بل هو موقف الغرب وبعض الدول العربية. كذلك لوحظ أنها أجرت لقاءات منفردة مع الثلاثة قبل اللقاءات الموسعة، ما يعني أنها فضلت "التشدّد السري".

معلومات "نداء الوطن" تحدثت عن أن أورتاغوس كانت صارمة جداً في موضوع إطلاق الصواريخ سواء من شمال الليطاني أم من جنوبه، بمعنى أن لا تساهل أو تهاون بعد اليوم إذا ما تمّ إطلاق أي صاروخ.

ويرى مصدر دبلوماسي أن الموفدة الأميركية، من خلال لقاءاتها، أكدت أن التباطؤ غير مسموح وأن التأخر في الإيفاء بالالتزامات ليس لمصلحة لبنان على الإطلاق، وأكد أنها قالت لكل من التقتهم إن "هناك نافذة فُتِحَت لكنها لن تدوم إلى الأبد". 

أورتاغوس تنبّه: لا تهاون بعد اليوم! (نداء الوطن)

محليات

مورغان أورتاغوس

لبنان

إسرائيل

الولايات المتحدة الأميركية

جنوب لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: مسيّرة إسرائيلية استهدفت محلًا لتصليح الدراجات النارية في بلدة الطيبة جنوب لبنان
"أبلغها بصراحة".. برّي يتحدث عن اللقاء مع أورتاغوس (الجمهورية)

اقرأ ايضا في محليات

شهيد إثر الاستهداف في بلدة الطيبة
03:43

شهيد إثر الاستهداف في بلدة الطيبة

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي بمسيرة على بلدة الطيبة أدت إلى استشهاد مواطن.

03:43

شهيد إثر الاستهداف في بلدة الطيبة

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي بمسيرة على بلدة الطيبة أدت إلى استشهاد مواطن.

ريفي لـ حزب الله: سلّم السلاح!
03:38

ريفي لـ حزب الله: سلّم السلاح!

رأى النائب أشرف ريفي في بيان، أن "أذرُع إيران تتلقى ضربات كبيرة في المنطقة، ففي العراق سيتم تسليم سلاح ميليشيات الحشد الشعبي إلى الدولة العراقية، وفي اليمن يتخبط الحوثيون بفعل الغارات وبدأوا يفقدون السيطرة، وإيران أعلنت وقف إمداداتها لهم. أما في لبنان، فعلى "حزب الله" تسليم سلاحه للدولة تفادياً للمزيد من الرهانات المُكلِفة".

03:38

ريفي لـ حزب الله: سلّم السلاح!

رأى النائب أشرف ريفي في بيان، أن "أذرُع إيران تتلقى ضربات كبيرة في المنطقة، ففي العراق سيتم تسليم سلاح ميليشيات الحشد الشعبي إلى الدولة العراقية، وفي اليمن يتخبط الحوثيون بفعل الغارات وبدأوا يفقدون السيطرة، وإيران أعلنت وقف إمداداتها لهم. أما في لبنان، فعلى "حزب الله" تسليم سلاحه للدولة تفادياً للمزيد من الرهانات المُكلِفة".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025