ريفي لـ حزب الله: سلّم السلاح!

رأى النائب أشرف ريفي في بيان، أن "أذرُع إيران تتلقى ضربات كبيرة في المنطقة، ففي العراق سيتم تسليم سلاح ميليشيات الحشد الشعبي إلى الدولة العراقية، وفي اليمن يتخبط الحوثيون بفعل الغارات وبدأوا يفقدون السيطرة، وإيران أعلنت وقف إمداداتها لهم. أما في لبنان، فعلى "حزب الله" تسليم سلاحه للدولة تفادياً للمزيد من الرهانات المُكلِفة".



