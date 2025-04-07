برئاسة وزير الداخلية.. إجتماع تحضيري للإنتخابات البلدية والاختيارية

ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، صباح اليوم في مكتبه، اجتماعاً تحضيرياً للإنتخابات البلدية والإختيارية، حضره محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا ومحافظ عكار عماد لبكي، المديرون العامون في الوزارة، قائد منطقة الشمال في قوى الأمن الداخلي، القائمقامون وضباط فريق عمل الوزارة.