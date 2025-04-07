برئاسة وزير الداخلية.. إجتماع تحضيري للإنتخابات البلدية والاختيارية
ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، صباح اليوم في مكتبه، اجتماعاً تحضيرياً للإنتخابات البلدية والإختيارية، حضره محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا ومحافظ عكار عماد لبكي، المديرون العامون في الوزارة، قائد منطقة الشمال في قوى الأمن الداخلي، القائمقامون وضباط فريق عمل الوزارة.
وخلال الإجتماع، تم الوقوف على جهوزية المحافظتين عشية دعوة الهيئات الناخبة، واستمع الوزير الحجار الى الحاجات والمتطلبات لاستكمال التحضيرات في المحافظتين والقائمقاميات، مشددا على أهمية إجراء الإستحقاق الإنتخابي المرتقب بنزاهة تامة وشفافية وحيادية مطلقة.
وطلب الوزير الحجار ضرورة التنسيق الكامل بين المحافظين وقوى الأمن الداخلي لحسن سير العملية الإنتخابية والسهر على حفظ الأمن.