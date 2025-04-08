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محليات

توقيف مرتكب جريمة في عين الرمانة.. وهذه التفاصيل

2025-04-08 | 03:18
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توقيف مرتكب جريمة في عين الرمانة.. وهذه التفاصيل
توقيف مرتكب جريمة في عين الرمانة.. وهذه التفاصيل

أصدرت قوى الأمن الداخلي بيانا جاء فيه:

بتاريخ 6-4-2025، عثر على (ح. م.، مواليد عام 1951، لبنانية) جثة هامدة مكبّلة اليدين والقدمين وذلك داخل منزل ابنتها الكائن في محلة عين الرمانة، وقد تبيّن أن سبب الوفاة هو نزيف دماغي حاد نتيجة اصابتها بضربات عدة على الرأس.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها في مسرح الجريمة ومحيطه، ونتيجة المتابعة الحثيثة التي قامت بها عناصر فصيلة الشياح في وحدة الدرك الإقليمي، توصلت الى تحديد هوية المشتبه به الذي كان يعمل بصفة ناطور في محلة الشياح ويتردد لدى المغدورة، ويدعى:

ج. ص. (مواليد عام 1982، لبناني)
وهو من أصحاب السوابق بجرائم: سلب وسرقة ونشل.

بناء عليه، وبعد التنسيق بين الفصيلة المذكورة وشعبة المعلومات، تم استدراج القاتل الى محلة جسر الصفير حيث ألقت القوة الخاصة في شعبة المعلومات القبض عليه، وضبطت مسدسًا حربيًا، مبلغ /1,200/$، هاتفًا خلويًا جديدًا وقسمًا من المسروقات.

باستماعه من قبل فصيلة الشياح، اعترف بارتكابه جريمة القتل وسرقة مصاغا ذهبيا، وأقرّ بضرب الضحية بعصا خشبية وخنقها حتى فارقت الحياة. كما أفاد بأن المسدس الذي ضبط بحوزته اشتراه لتنفيذ جريمة قتل ثأرية في النبطية.
التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.
توقيف مرتكب جريمة في عين الرمانة.. وهذه التفاصيل

محليات

القوى الأمن الداخلي

لبنان

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