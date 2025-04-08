الإعلان عن عطلة الفصح للمدارس
أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي المذكرة رقم 49/م/2025 بتاريخ 8/4/2025، التي تحدد عطلة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد، حيث ستُغلق جميع الثانويات والمدارس والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة في لبنان ابتداءً من صباح الخميس 17/4/2025 وحتى مساء الإثنين 21/4/2025.
وفي هذه المناسبة، تقدمت الوزيرة كرامي بأطيب التمنيات لجميع العاملين في قطاع التربية والتعليم في القطاعين الرسمي والخاص، مشيدةً بجهودهم المستمرة في أداء واجبهم الوطني خلال هذه الفترة.