زيارة جابر الى الكويت.. مشاريع انمائية جديدة

توجّه وزير المالية ياسين جابر، إلى دولة الكويت في زيارة عمل رسمية، يرافقه رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر، حيث من المقرّر أن يعقد الوفد اللبناني سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين الكويتيين، وفي طليعتهم وزير المالية الكويتي، إضافة إلى اجتماعات مع كل من إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.